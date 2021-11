No le paguen a nadie: alcalde

Ciudad Juárez.— El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, alertó a la población para que no se dejen engañar en la regularización de autos, ya que afirmó que el trámite no se realizará a través de particulares.

“No le paguen a nadie un peso hasta que salgan las reglas de operación, cuando salgan nosotros informaremos dónde hacer el registro”, mencionó.

Dijo que si en este momento se le paga a alguien por la regularización de autos, “los están transeando, los están robando”.

Explicó que será el Gobierno federal quien emita las reglas de operación, por lo que las personas interesadas deben estar atentas de las indicaciones que den a conocer las autoridades.

Una vez que se emitan las reglas para iniciar con los trámites de regularización, el Municipio dará a conocer la información, declaró.

Reiteró que será el Gobierno federal quien establezca en dónde se realizarán los trámites y el pago correspondiente.

Indicó que hasta ahora no se ha autorizado a ninguna organización para que se involucre en este procedimiento para poner en regla las unidades que actualmente circulan sin cumplir con el proceso de importación.

De acuerdo con informes de la Federación, no es necesario registrarse previamente ante algún grupo civil y se reitera que la autoridad competente será la encargada de llevar el proceso.

Se alerta a la comunidad no llevar a cabo algún trámite si no es ante la autoridad competente, ya que los agentes de Seguridad Vial no harán válidos engomados que no sean expedidos por el Gobierno federal, indicó el Municipio en un comunicado.