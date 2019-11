'No le han colocado catéter porque el personal está ocupado'

Sobrevivió al cáncer, a un incendio provocado y ahora intenta hacer lo mismo con la lenta atención del IMSS, ya que no se le ha colocado un catéter necesario para su tratamiento porque el personal “está ocupado”, indicó Luis Lozoya, de 44 años, respecto a su esposa Juana Collazo, de 43, una de las operadoras del transporte de personal siniestrado por delincuentes la madrugada del miércoles.

Mientras alimenta a su conyugue con pequeñas porciones de sopa, Lozoya indicó que su mujer tiene quemaduras de segundo grado en ambas piernas y brazos. Añadió que no pudieron encontrarle venas para administrarle suero, por lo que requiere un catéter pero no se le ha colocado.

“Es para meterle los líquidos, el suero y todo lo que necesite. Ella necesita estar hidratada internamente, y hasta ahorita no ha recibido el tratamiento. Está a la brava sin estar medicada. El doctor tiene desde ayer viniendo, y nomás no viene y no viene, y mi señora sufriendo y sufriendo. Ya firmé la hoja y todo, nomás estamos esperando a que venga”, dijo Lozoya.

Precisó que su esposa “ya no aguanta” porque ha permanecido sin el tratamiento debido. Asimismo, agregó que habló con directivos del nosocomio del Seguro Social pero la situación ha persistido, y debido a ello solicitó el auxilio de las autoridades del IMSS de más alto nivel.

“Hagan las cosas rápido, no es justo que el paciente esté sufriendo. ¿Mi mujer en dónde queda? Trae quemaduras, y nos traen nomás a vuelta y vuelta con que se lo van a poner y no es cierto, y ella sufriendo. Que actúen. Solo el que carga el morral es el que sabe el peso, que le pongan el catéter, que le den el tratamiento”, dijo el esposo Collazo, quien requiere la atención.

Ante lo anterior, el Seguro Social a través de su área de comunicación precisó que establecerá contacto con la paciente y sus familiares para revisar su situación y ofrecer el tratamiento oportuno.

Este hecho, donde resultó herida Collazo, fue uno de los múltiples eventos delictivos ocurridos la noche del martes y madrugada del miércoles, con la intención de generar caos previo a un cateo en el Cereso estatal de esta ciudad, según las autoridades.