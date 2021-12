No hay trato con Poliplaza: alcalde

El Municipio no negociará con Poliplaza la cancelación del servicio médico para sus trabajadores, aseguró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien dijo que no dialogará con los representantes de la empresa porque no sirve de nada.

“Presumen que son de los mejores hospitales del país, y me puede más porque pobres de los trabajadores del Municipio, porque no han tenido todos esos beneficios de los que habla el desplegado”, declaró.

Señaló que el tema de reunirse o no es intrascendente, porque a pesar de que el Municipio ha estado pagando a Poliplaza Médica aproximadamente 20 millones de pesos al mes, las quejas son muchas por parte de los derechohabientes.

“Deben tener toda la seguridad de que nosotros vamos a cumplir con la ley, vamos a hacer esto conforme a derecho, no hay por qué tener ninguna preocupación de que esto no se va a hacer conforme a derecho, así se hará, así vamos a actuar”, añadió.

El hospital publicó ayer en este medio un desplegado en el que conmina al alcalde al diálogo para encontrar la fórmula que concilie intereses en beneficio de los empleados municipales, luego de que Pérez Cuéllar anunció la rescisión del contrato, que vence en el 2026.

“Si reunirme o tomarme un cafecito con alguien resolviera los problemas de la ciudad, pues la verdad es que me la pasaría en los cafecitos, pero eso no resuelve nada. Yo creo que ellos tuvieron ya una oportunidad de muchísimos años de aprovechar ese gran contrato, que tienen todavía, y no lo aprovecharon”, dijo el presidente municipal.

Aseguró que este no es un tema de desplegados ni cafés, “que también no cuestiono la libertad, con la misma libertad que yo he opinado, ellos tienen la libertad de publicar un desplegado”.

“Pero en su mismo desplegado dicen algo que es cierto: tenemos que hacer todo conforme a derecho, y nosotros, al menos, la opinión del presidente municipal, es que debe rescindirse ese contrato. Es una opinión, hay que hacerlo conforme a derecho, pero esa es la opinión del presidente porque han dado un muy mal trato a las y los trabajadores del Municipio. Yo no he usado ese servicio, no pienso usarlo”, declaró.

Aseguró que el proceso jurídico para rescindir el contrato ya está en marcha y por lo pronto no se han analizado otras alternativas del servicio médico para los derechohabientes municipales, hasta que esté cancelado el convenio con Poliplaza.

El Cabildo aprobó dicho contrato el 30 de junio del 2011, tras un proceso de licitación, por un período de 15 años.

El director ejecutivo del Comité de Poliplaza, Javier Potes, dijo que aunque el alcalde respondió ayer a través de los medios que no se reunirá para el diálogo, esperarán.

“No es un tema de café, es de la salud de los empleados municipales y sus derechohabientes. El tema no es que nos tomemos un café o no, es que hay que preocuparnos por esta población; hay jubilados con tratamientos y nos preocupa que haya cero transición”, indicó.

Agregó que buscarán el diálogo con el presidente municipal porque lo están malinformando y es necesario que tenga los datos completos de lo que está sucediendo en Poliplaza.

“Vamos a seguir insistiendo, es necesario tener esta plática y esperar, no podemos ser tan irresponsables. Tenemos un compromiso que hemos mantenido por 11 años con estos derechohabientes y vamos a seguir insistiendo en el tema; creemos que es necesario, y como buen gobernador debe privilegiar el diálogo”, puntualizó Potes.

