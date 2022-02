No hay quejas sobre servicio médico: regidor

Ciudad Juárez.— El regidor coordinador de la comisión de Salud, Víctor Talamantes Vázquez, aseguró que hasta el momento no se han registrado quejas del servicio de salud para los derechohabientes municipales, y dijo que, a diferencia de Poliplaza, ahora sí hay médicos en consulta externa.

Aseguró que con el anterior servicio fue en dos ocasiones a Poliplaza Diamante, “y no veía médicos, y fui dos veces a las 12:00 del mediodía y no vi médicos, nomás había un médico internista oncólogo las dos veces que fui, no había ningún médico general ni de ninguna otra especialidad”.

En cambio, expuso que en la unidad Santiago Troncoso “siempre está saturado de médicos, hay muchos médicos, hay de varias especialidades, hay médicos generales y hemos visto que sí se está avanzando, cuando menos con mayor oportunidad, en la consulta externa”.

Respecto a las urgencias, se contará con un servicio de atención las 24 horas para canalizar los casos de urgencias reales a los hospitales.

La comisión de Salud acordó ayer proponer al Cabildo una reforma al reglamento orgánico del Ayuntamiento, para fortalecer al Comité Técnico que se encargará de supervisar la calidad de la atención médica que reciben los empleados municipales y sus familias, así como jubilados y pensionados del Gobierno local.

Indicó que la propuesta de reforma contempla que el comité, que actualmente ya está en funciones, incorpore a nuevos integrantes y sesione cada dos meses para cumplir su función de supervisar el servicio médico.

Las propuestas se desprenden de otra que presentaron los regidores Mireya Porras y Jorge Gutiérrez Casas el pasado 9 de febrero y en diciembre del año pasado ante el Cabildo, respecto a la viabilidad para la creación de un “Equipo de Trabajo para la Evaluación en la Calidad de los Servicios Médicos Municipales”.

Esa propuesta fue turnada a la Comisión de Salud para su revisión y en esta cartera se encontró que esa instancia ya se encuentra operando, pero requiere reglamentarse en cuanto a quiénes la deben de integrar y cada cuánto debe sesionar para cumplir con su función.

Talamantes señaló que la propuesta establece que esa instancia debe ser coordinada por la Dirección de Salud e integrada por la Oficialía Mayor y Dirección de Salud en forma permanente, además de incluir a representantes de las otras partes y a regidores.

La propuesta subirá al Cabildo la próxima semana para que se turne a la Comisión de Gobernación y se reforme el reglamento orgánico en su artículo 122, referente a las atribuciones de la Dirección de Salud Municipal.