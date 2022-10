‘No hay que rasgarnos vestiduras por Predial’

Ciudad Juárez.— Los diputados estatales recibirán con cautela el anteproyecto de Ley de Ingresos para Juárez que contempla un incremento del 13 por ciento en el impuesto Predial para el próximo año.

Partidos como Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) adelantaron que primero analizarán el documento para revisar otros aumentos que pudieran existir, mientras que el PAN local se opuso a la propuesta.

“Confiamos en que se van a hacer planteamiento en el orden de criterios económicos que imperan en cada lugar, no tanto como rasgarnos las vestiduras por el tema. Que si hay una desproporción, claro que se va a contener. Lo importante es dar opciones al Municipio en su presupuesto”, apuntó el líder de la bancada panista en el Congreso estatal, Mario Vázquez Robles.

Por su parte, el grupo parlamentario de Morena en el Legislativo estatal podría no votar en bloque contra incrementos en el impuesto, aunque sí existen posturas en contra.

“Yo lo he estado comentando, dada la situación económica de las familias, me parece que no se justifica ningún incremento en el tema del Predial, mientras no haya alumbrado, calles en buenas condiciones, no se justifica”, dijo el diputado morenista Benjamín Carrera Chávez.

Otro grupo que también se plantó en contra del incremento del 13 por ciento del impuesto Predial fue la dirigencia municipal del PAN.

“Estamos conscientes de que hace años no se actualiza la tabla de valores, pero no estamos de acuerdo con el incremento muy por encima de la inflación en Juárez”, dijo la dirigente municipal del PAN, Xóchilt Contreras Herrera.

Tabla de valores

Las tablas de valores en el Municipio no se actualizan desde el 2006. Para el próximo año, el anteproyecto de Ley de Ingresos Municipal propone elevar hasta 13 por ciento el impuesto Predial.

De acuerdo con los panistas juarenses ese aumento no representa un valor real.

“Se está manejando que, por ejemplo, en la colonia Altavista, el costo actual del metro ronda en los 200 pesos, ahora costará 800 pesos o en Satélite, que subirá de 400 a mil 100 pesos”, apuntó Contreras Herrera.

Mientras, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expuso que en 66 mil 473 cuentas el incremento del impuesto será de 122 pesos en promedio; en 192 mil 723 será de 330 pesos; 59 mil 252, mil 100 pesos, y en 8 mil 878 subirá 400 pesos.

En 111 cuentas el aumento será de 300 pesos; en 47, 800 pesos; en nueve cuentas, mil 500; en 21 será de 2 mil 400 y en diez el impuesto subirá 2 mil 360 pesos.