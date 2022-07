No hay personal para revisar nogaleras

Ciudad Juárez.— La representación en la Zona Norte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado reportó también carecer de autoridad ante la expansión del cultivo de nuez en esta región fronteriza.

“La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado sólo puede hacer denuncias o recomendaciones a Conagua (Comisión Nacional del Agua) o a Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural). No tenemos facultades como Gobierno del Estado para impedir nuevas plantaciones, o nuevas perforaciones”, dijo Fidel Urrutia, titular de la oficina estatal en Juárez.

“Conagua otorga el permiso de perforación y otorga la concesión de tantos litros que puedan ser extraídos. Sader extiende el permiso de siembra del cultivo a desarrollar. Pero ni Sader ni Conagua tienen personal ni equipo para verificar su cumplimiento”, agregó Urrutia.

Como los titulares en esta ciudad de las dependencias federales citadas, Urrutia fue consultado sobre el aumento de la superficie sembrada con nogales –fruto que demanda altas cantidades de agua– luego de que una investigación en curso del Colegio de la Frontera indicara que de 500 hectáreas se pasó a mil 850 en diez años, la mayor parte en Samalayuca, al sur de Ciudad Juárez.

En entrevista previa, el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 04, Armando Ortiz, señaló también carecer de facultades para impedir esta expansión, así como de personal que preste asistencia técnica sobre ahorro de agua, como la que se daba en años anteriores.

“Lo que pasa es que no tenemos personal para dar asistencia técnica, ya las funciones de la Secretaría han cambiado; ya no tenemos extensionismo, asesoría técnica, ya tenemos buen rato, esas funciones de asistencias ya no las presta la Secretaría (…) era asesorar al productor precisamente en la cantidad de agua a utilizar a sus cultivos”, dijo Ortiz.

El funcionario federal agregó que el personal en el DDR 04 bajó de 300 en la década de los años 90 a sólo “11 ó 12” actualmente.

El jefe del Distrito de Riego 09 de la Conagua, Martín Murillo, no respondió una solicitud de información sobre la expansión nogalera en la que, de acuerdo con lo calculado por Gustavo Córdova, investigador del Colef, hay más de 400 hectáreas sembradas en el Valle.