Ciudad Juárez.- En la Unidad de Medicina Familiar 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sandra Martínez, dijo que se enteró, gracias a las noticias, que iniciarían a aplicar las dosis de vacuna Abdala antiCovid-19 en las clínicas locales, por lo cual consideró hacerlo una vez que le tocara su cita médica, por lo que acudió al IMSS que se ubica en la avenida Manuel J. Clouthier 8625, colonia Las Lomas.

Afirmó que ella se contagió de SARS-CoV-2 en años pasados y fue algo que le afectó, no sólo en su salud, sino también en lo anímico, lo cual tuvo efectos negativos en sus familiares, pero ahora, con un refuerzo más puede estar más tranquila. Con esta nueva dosis, señaló, tiene la confianza de no contagiarse o si eso llega a ocurrir confía en que el daño a la salud no será mayor como la vez pasada.

“Yo invito a toda la gente a que se acerque a vacunarse, porque es algo que necesitamos y ahora ya lo tenemos y lo tenemos más cerca y no hay ningún pretexto para decir ‘no alcancé, es que no pude’, ya sabemos dónde está (…) Ya no vamos a hacer filas o pasar fríos para la vacuna, además de que su aplicación fue rápida, sencilla y cómoda”, dijo la fronteriza que acudió a inocularse.

Sobre este tema el delegado estatal de los Programa de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que el biológico de fabricación cubano ya se encuentra disponible en las clínicas del IMSS, ISSSTE y Servicios de Salud. Afirmó que los biológicos se pueden aplicar a las personas que ya tengan más de cuatro meses de haber concluido su esquema de vacunación como un refuerzo.