El Municipio ha recibido las participaciones que corresponde, por la ley de Coordinación Fiscal, nada extraordinario, por lo que no hay mérito en el trabajo de los diputados panistas ni del secretario estatal de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Indicó que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) quieren engañar y confundir a los juarenses, cuando dicen que el Municipio de Juárez es el que recibe más recursos, ya que por ley le corresponden esas participaciones.

Anotó que en la Ley de Coordinación Fiscal se establece cuánto dinero debe recibir la Federación, cuánto se tiene que entregar a los Estados de la República y cuánto a los Municipios, en este caso a Juárez.

“El tema que yo señalo es que no hemos recibido un peso más de apoyo, que los diputados del PAN que no están haciendo su trabajo, que nomás se dedican a andar de hocicones criticándonos, no le han conseguido nada a Juárez y ahora el secretario de Hacienda se suma con ellos, pues es obvio que Juárez recibe más recursos, porque la ley, las participaciones, la Ley de Coordinación Fiscal establecen cuanto debe recibir cada Municipio”, manifestó.

Expuso que por ello Juárez absorbe más participaciones, por ser el municipio más poblado del estado.

“Pero aquí no hay ningún mérito de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado ni de los diputados, ¿Cuál sería el mérito?, que con un presupuesto de más de 92 mil millones de pesos que tiene el Estado dijeran; miren les conseguimos estos recursos extraordinarios para Ciudad Juárez debido a todo el rezago que tiene la ciudad y debido a todo lo que la ciudad le aporta al Estado y a la Federación”, declaró ayer en rueda de prensa al referirse a las declaraciones respecto a que esta frontera recibe más recursos que otros municipios.

Anotó que de acuerdo con el Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM), Juárez recibe solamente lo necesario, es decir, el recurso de las participaciones federales y estatales que la ley le otorga como obligación y no como algo adicional.

“Se nos entrega estrictamente lo que la ley nos otorga, lo que es una obligación, lamentablemente no hemos recibido nada adicional. Los diputados del PAN han sido absolutamente incapaces de generar recurso adicional”, apuntó.

Comentó que la mayoría de los panistas del Congreso del Estado no han conseguido un peso extra para Juárez, por el contrario, sólo vienen a criticar y a atacar, pero no para dar un peso extra, cuando ese es su trabajo.

“Para eso se les paga, para que aprueben el Presupuesto de Egresos pero han mostrado un terrible desprecio por Juárez; quiero dejarlo muy claro, quieren confundir con un tema que está en la ley, que no es mérito de ellos, la ley indica cuánto debe recibir cada municipio”, indicó.

Mencionó que los legisladores no le sirven a Juárez, por el contrario, ofenden a la inteligencia, no del presidente municipal, sino de los juarenses.

El alcalde exhortó a los diputados panistas y al secretario de Hacienda a considerar a Ciudad Juárez en el presupuesto del 2024 y no solamente con el recurso que la ley obliga, pues la idea es hacer justicia a la ciudad fronteriza.

Así mismo, advirtió que el tema seguirá en debate para ver si reaccionan y el siguiente año trabajan “porque ahí es donde se demuestra con hechos y con trabajo que realmente se quiere a Juárez”.

