No hay crisis migratoria: investigador

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Durante el año 2020 se vio un número más grande de mexicanos que migraron a Estados Unidos, derivado de la crisis económica en México que colapsó el producto interno bruto (PIB) un 8.5 por ciento, y se ha visto que más mexicanos tratan de entrar al vecino país del norte sin documentos, informó el investigador y maestro universitario Tony Payán.

A pesar de esto y de la presencia de viajeros de otros países en la frontera norte de México, no se puede decir que hay una crisis migratoria en la región: las crisis las construyen los políticos como el gobernador de Texas, Gregg Abbot, y algunos congresistas, afirmó Payán al participar en el ciclo de conferencias del programa Vinculación con la Comunidad, organizada por la asociación civil Girasoles.

“Una de las preguntas que me han hecho recientemente es si había crisis migratoria en la frontera, pero yo digo que no la hay, las crisis las construyen los políticos, insisto en que actualmente no hay crisis, a pesar de los migrantes de diferentes países que han llegado a Ciudad Juárez y Tijuana”, explicó el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Al sustentar el tema “La frontera a debate, seguridad y migración en la era de Joe Biden”, manifestó que la población residente indocumentada en Estados Unidos se encontraba en 1990 en 3.5 millones de personas y fue subiendo a mediados de los noventa, coincidiendo con el Tratado de Libre Comercio, pues aumentó el número de mexicanos que se desplazaron de las zonas rurales.

“El número de mexicanos, que va de 2 millones en 1990 y 2.5 millones en 1993, se dispara hasta 7 millones en el 2007, es un éxodo muy rápido hacia el vecino país, pero luego se estabiliza la población indocumentada”, explicó.

El investigador añadió que la población con documentos en Estados Unidos alcanza su máximo de 12.2 millones en el 2007 y actualmente son alrededor de 10.7 millones de personas.

Destacó que ha bajado la detención de indocumentados, pues examinando los datos de hace 15 ó 20 años, las personas que detenían por pasar sin documentos eran 1.6 millones, algunas detenidas en varias ocasiones, pero ahora el número de mexicanos en esa situación está en alrededor de 150 mil anualmente.

Además, indicó, hoy la patrulla fronteriza tiene 20 mil elementos y hace ocho años tenía 7 mil, y no había muro fronterizo ni la tecnología actual.

Narró que entre los indocumentados hay dos grupos: los que cruzan por el río o el desierto y los que tras obtener una visa se quedan en Estados Unidos cuando expira el permiso. El 40 por ciento de los migrantes mexicanos no documentados son estas personas que se quedaron al vencer su permiso.

Agregó que los indocumentados de otros países ya rebasan a la población mexicana que está en esa condición, lo que da muestra que no es problema tan serio.

Ahora está por debajo de 5 millones, menos de la mitad de indocumentados en ese país, lo que significa que no hay crisis migratoria, reiteró el maestro universitario.

“El número de indocumentados mexicanos en Estados Unidos ha disminuido, se ha estabilizado y de 6.9 millones bajó a 4.9 millones, y de otros países aumento a 5.5 millones después del 2007”, señaló.

Indicó que ahora los mayores países expulsores de migrantes son China, Taiwán, Filipinas y Medio Oriente, y ya son menos latinos.

Al comentar sobre el tiempo de residencia de las personas sin documentos en Estados Unidos, Payán dijo que la mayor parte de ellos, el 66 por ciento, ha vivido por lo menos 10 años y solamente el 20 por ciento 5 años o menos.

“En mis investigaciones les puedo decir que hay un buen número de personas que tienen 15, 20 y hasta 30 años viviendo en Estados Unidos sin documentos; ya tienen hijos, nietos y a veces son expulsados y quedan separados de sus familias”, comentó.

Manifestó que el presidente Biden presentó un proyecto ley en el que abiertamente propone una legalización de los 10.5 millones de indocumentados porque ya tiene familia la mayoría de ellos.

El especialista en asuntos migratorios dijo que lo que se ha visto es el cambio en los patrones de la migración: “hemos avanzado de una migración original de los ochenta y noventa, con individuos que cruzaban la frontera por el río o el desierto solos, en grupos o pagando a un ‘pollero’, pero se ha ido transformando poco a poco conforme las barreras de Estados Unidos, como la tecnología, más elementos de la Patrulla Fronteriza… lo que sí hemos visto es que muchos han recurrido al crimen organizado y eso es preocupante”.

Antes, recordó, pagaban 500 o mil dólares por el guía y recientemente un indocumentado desembolsó 12 mil dólares.

“El hecho de que no hayamos aprendido a regularizar la migración, los flujos migratorios, ha implicado mayor poder al crimen organizado”, señaló.

Afirmó que este problema es evidente en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades y sociedad deben estar atentas a las condiciones de los migrantes, que son víctimas del crimen organizado y a veces no se dan cuenta.

“Actualmente hay una crisis de desarrollo, de oportunidad económica y humanitaria, no crisis de migración, no debemos comprar la retórica que los políticos y burócratas nos venden”, finalizó el investigador.