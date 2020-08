No hay aquí convocatoria del PRI para renovar dirigencia

Ciudad Juárez— A un mes de que concluya el período de la actual dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no hay fecha para la publicación de la convocatoria para renovar las vacantes en el organismo en esta frontera.

En julio pasado se renovaron los Comités Directivos del tricolor en 60 municipios de la entidad en los que se inscribió una sola planilla, mientras que las convocatorias para Juárez, Chihuahua, Guachochi, Parral, Camargo, Jiménez y Cuauhtémoc, no han sido publicadas por no haber consenso.

“En ningún municipio donde no ha habido renovación hay vacío; hay dirigentes, hay trabajo. En su momento haremos los consensos necesarios para darle paso a la renovación estatutaria de las dirigencias que faltan; tiene que hacerse con política, con tiempo y lo que le convenga al partido, no lo que le convenga a algunos”, señaló el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores.

Según los lineamientos del partido, las actuales dirigencias municipales concluyen su período de mandato en octubre próximo.

En caso de que no haber un acuerdo para restaurar la dirigencia, existe la opción de nombrar a un delegado encargado del despacho o extender el mandato actual .

“Donde vemos que hay participación, pluralidad y disposición, entonces renovamos; donde vemos que hay otro tipo de intereses, somos cautos para tomar decisiones”, indicó Bazán.

“Si no hay anuencia tenemos que ir a elecciones y convocar a los consejeros, y serían 400 personas reunidas en un salón y no se puede, eso se va a hacer hasta que se termine la pandemia. Obviamente en Juárez no hay consenso, por lo que no se ha lanzado convocaría aquí”, agregó.

Según el edicto de renovación emitido por el partido en todo el país, sólo se restaurarán las dirigencias locales en los municipios donde haya acuerdo por una única planilla, esto debido a las restricciones de reunión por la contingencia sanitaria.

En el caso de Juárez no existe dicho convenio, por lo que el proceso aquí está detenido hasta que puedan realizarse votaciones internas, cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde.

