No habrá prórroga para renovar unidades, advierten

El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, aseguró que no habrá prórroga para que los concesionarios del transporte renueven sus unidades una vez que concluya el plazo de los tres meses, el cual se acordó cuando se aprobó el incremento en la tarifa.

Dijo que el plazo para cada uno de ellos vence en fecha diferente, ya que empezó a contarse desde el momento en que fueron notificados y las notificaciones se realizaron un mes después, luego de que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, es decir, el pasado 5 de abril.

“Todos fueron notificados, de todos modos, los que no son notificados es porque no cumplen con algún requisito, no tienen lugar de notificación, etc., de todos modos se abriría el otro proceso de incumplimiento por otras razones, pero la razón es que a partir de las notificaciones es cuando corre su proceso”, mencionó.

El funcionario puntualizó que, de acuerdo con las revisiones que ha hecho con los concesionarios, son más de 180 los que ya están en el proceso de renovación y otros 99 que ya cumplen.

“Son estos 180 y tantos, estamos hablando de que serían casi 280 y todavía faltan poco más de 200 de iniciar sus procesos de renovación”, detalló.

El Diario publicó el martes que esas 182 unidades nuevas que están por comprarse son la tercera parte de los 512 camiones que circulan actualmente.

Incluso, solamente las líneas Universitaria, 1A Express, 3B y 5A han mostrado su intención de adquirir unidades nuevas para reemplazar a sus autobuses operativos.

Con el alza a la tarifa del transporte urbano, la cual quedó en 12 pesos para las rutas y 10 para el BRT, los concesionarios están obligados a renovar los camiones que se encuentran fuera del año y modelo establecido en la Ley de Transporte dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación oficial.

