No fue consultado Loera para despidos

Ciudad Juárez.- El despido de 70 empleados de la Secretaría del Bienestar en la ciudad de Chihuahua fue ordenado a nivel central, desde la Ciudad de México, sin consultar a la delegación estatal, apuntó el titular de esta oficina, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Yo no me enteré, hasta que los despidieron (…) esa decisión se tomó a nivel central por parte, me imagino de los de recursos humanos de la Secretaría de Bienestar en México. Eso ocurrió, ahora sí, sin decir “agua va” (…) yo no fui considerado en esa decisión, me parece que habría que haber empezado por otro lado”, explicó. En tanto, a pregunta expresa si la instrucción de despido masivo se debió a decisiones políticas por parte de la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, el funcionario solamente refirió: “espero que no”.

Alrededor de 70 exempleados de la Secretaría del Bienestar y personal que se consideró en riesgo de ser despedidos se manifestaron el viernes en las oficinas de la institución en la ciudad de Chihuahua, incluso cerraron las instalaciones buscando respuesta de las autoridades, denunciando despido injustificado.

Explicó que esa cantidad de personal fue contratada en la ciudad de Chihuahua de manera eventual ante la carga de trabajo que soportaba la dependencia y que después bajó conforme fue avanzando la bancarización de los beneficiarios de los programas asistenciales.

Dijo que se reunió con los trabajadores despedidos para buscar una salida a la crisis, la cual podría considerar su recontratación “o tenerlos en la fila para que sean los primeros para cuando tengamos necesidad de contratar”.

Loera de la Rosa adelantó que no se prevén despidos de empleados de Bienestar en Juárez.

En Juárez hay una nómina de 262 trabajadores eventuales, los cuales laboran bajo contratos con plazos que van desde un mes hasta los tres meses y que tienen que ser renovados constantemente.

Los primeros despidos en la ciudad de Chihuahua fueron para personas contratadas bajo honorarios, lo que también fue condenado por los propios empleados, ya que consideraron que se trata de modelos como el ‘outsourcing’ donde no generan antigüedad, no tienen prestaciones y pueden ser así removidos al no renovarse sus contratos, no obstante en esta ocasión los despidos los hacen antes de que sus contratos concluyan.

Los trabajadores afectados destacaron que buscan un trato digno por parte de las autoridades, así como se pueda recuperar los contratos para ellos, pues señalaron que se trata de despidos injustificados, que les anunciaron de un día para otro e incluso a algunos de ellos les hablaron durante la madrugada.