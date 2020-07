No estoy pensando en salirme del CCE: Sotelo

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, negó que exista presión por parte del Gobierno del Estado para expulsarlo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El CCE se encuentra en reunión este día para analizar distintos temas, aunque el presidente de los transportistas descartó que se busque su salida del organismo empresarial.

Manifestó que aunque ha habido diferencias, no son a tal grado para que busquen su expulsión.

"Sí, sí hay diferencias pero yo no estoy pensando en salirme, tenemos que vivir en la pluralidad, aprender a respetar las necesidades de cada quien", agregó.

También negó que exista intervención por parte del Gobierno del Estado en las cámaras empresariales para que no surjan críticas como las que él realizó en torno a los puentes que se construyen a lo largo de la avenida De Las Torres y Francisco Villarreal.

"A mi no me han pedido control ni me han ofrecido nada, pero todos sabemos que todo se enrarece cuando se acercan las situaciones político-partidistas, pero así ha sido siempre, la situación en el Consejo se pone de colores", mencionó.