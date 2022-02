‘No es una prioridad pagar adeudo al fideicomiso’

Ciudad Juárez.— El Municipio descartó que sea una prioridad pagar al fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones los más de 46 millones que se adeudan desde hace años, porque todavía no existe una definición del lugar donde se construirá la obra, manifestó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Es una deuda del Municipio, podríamos considerarlo en el momento en que se diera ya la decisión definitiva, si de ahí o en otro lado. En este momento la verdad que poner dinero en ese fideicomiso pues no conviene porque no se está haciendo nada”, indicó al referirse a la construcción del inmueble en El Chamizal o en otro punto.

Más de 40 millones de pesos recaudados a través de la sobretasa del impuesto Predial creada para el fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones Paso del Norte no fueron entregados, indican datos de este fondo y del Gobierno municipal.

Información de la administración pública señala que se trata de 46.6 millones de pesos generados entre octubre de 2006 y octubre de 2013, durante las administraciones de los alcaldes priistas Héctor Murguía y José Reyes Ferriz.

Pérez Cuéllar dijo ayer que en este momento aportar dinero del Municipio en ese fondo no conviene, “porque no se está haciendo nada y entiendo que no es culpa de ellos”.

Agregó que se ha perdido mucho tiempo definiendo dónde se construirá el Centro de Exposiciones.

“En este momento yo no lo consideraría como una prioridad, es decir, prefiero recarpetar calles, arreglar parques, arreglar camellones, en el momento que se hiciera el centro, que sí es una gran necesidad en nuestra ciudad, hay que buscar la manera de pagar ese dinero”, declaró.

Manifestó que con la revisión de la situación jurídica de los terrenos en El Chamizal por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hay la intención de la titular, María Luisa Albores, de actuar rápido.

“Yo veo en la secretaria del Medio Ambiente la intención de tomar decisiones rápido, yo creo que nos van a ayudar rápido a desatorar esto, al final serán las juarenses y los juarenses los que decidan, pero se tiene que llevar el proceso que ya comentamos, de la delimitación geográfica, yo creo que es un tema en el que todos estamos interesados en que se resuelva lo más pronto posible”, anotó.

De acuerdo con María Jacobo, integrante del fideicomiso del Centro de Exposiciones, la última ocasión que se discutió la deuda con el Gobierno municipal fue durante la administración pasada.

“Se ha discutido (el pago) pero no se ha llegado a un acuerdo”, dijo Jacobo.

La página oficial del fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones indica que éste fue creado en 2004, luego de que, “en el año 2003, decidieron los empresarios agremiados de los organismos empresariales hacer una aportación por medio de una sobretasa al impuesto predial”.

Por tanto, agrega la información, “se decretó llevar a cabo un convenio con el Municipio de Juárez para que la Tesorería municipal apoyara como canal para recaudar dicha contribución al fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones. Dicha sobretasa consiste en un 3 por ciento del impuesto Predial causado por las propiedades de los sectores industrial, comercial y turístico”.

La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales visitó la ciudad el martes pasado para empezar a trabajar en la situación de El Chamizal, derivada de quejas ciudadanas acerca de que se pretende concesionar, y se llegó a tres acuerdos con el Municipio: delimitar el espacio geográfico del parque, revisar la situación jurídica de los comodatos y realizar una consulta popular para saber qué es lo que los juarenses quieren en ese sitio.

En tanto se hace la revisión, se suspendió la obra del Centro de Convenciones en una parte de los Hoyos de El Chamizal.

En números

46.6 mdp adeuda el Municipio desde hace varios trienios

En el limbo…

Los recursos recaudados a través de la sobretasa del impuesto Predial creada para el fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones Paso del Norte no fueron entregados