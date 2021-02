No es momento de venir: EU

c

Ciudad Juárez— “Éste no es el momento de venir a la frontera”, destacó ayer a través de un comunicado de prensa Édgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), luego del anuncio de que a partir del 19 de febrero se comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a “permanecer en México” bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

EU continúa aplicando las leyes de inmigración de manera estricta, al igual que las medidas de seguridad fronteriza, destacó el funcionario federal.

“Que no les quede duda: éste no es el momento de venir a la frontera. La frontera no está abierta. Si intentan entrar a los Estados Unidos fuera de los casos autorizados por los Protocolos de Protección a Migrantes o MPP, perjudicarán sus posibilidades de ser admitidos en el futuro”, apuntó.

Dijo que el Gobierno de los Estados Unidos está comprometido a tener un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano, como ya lo dijo el presidente Biden, pero los cambios no sucederán de la noche a la mañana.

“Una vez más, a los migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos: no vengan a la frontera. La frontera no está abierta”, añadió Ramírez.

De acuerdo con el Gobierno de Joe Biden, aproximadamente 25 mil individuos retornados bajo MPP mantienen sus casos abiertos.

La nueva medida se trata de la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en su frontera suroeste.

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense busca evitar más cruces irregulares a su país.