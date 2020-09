‘No es momento de relajarse’

Ciudad Juárez— Aun cuando Juárez pasó a semáforo amarillo no es momento para relajarse, y al contrario hay que seguir manteniendo la sana distancia, la utilización de mascarillas y el lavado de manos con frecuencia, declaró ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Agregó que el Municipio seguirá acompañando al Gobierno del Estado en el cumplimiento del decreto por la Covid-19 con acciones de concientización.

“Algo que caracterizó al Municipio fue no generar acciones coercitivas, al contrario, fueron de convencimiento, hoy por hoy no pueden criticar que todas las medidas de prevención que pusimos en su momento en funcionamiento y que todavía las practicamos muchas de ellas como la sanitación, no hayan dado la respuesta”, aseguró.

Añadió que en Juárez su pudo haber tenido problemas tan graves como en Tijuana y en Mexicali, pero no fue así.

“Hay quienes de manera politiquera están queriendo tergiversar las cosas y criticando acciones como esas, por favor, yo les digo que seamos serios en temas tan delicados como es el de la salud, y que nosotros seguiremos atendiéndolo como lo hemos hecho hasta hoy, porque hoy se da el resultado que estábamos esperando”, expuso.

Subrayó que la pandemia todavía no se acaba y hay que seguir esforzándose.

“Poniendo cada uno de nosotros nuestro granito de arena para ir bajando más los contagios y poder pasar al color verde”, añadió Cabada.

El presidente municipal solicitó a los paseños no venir a Juárez si no tienen un viaje esencial, esto a fin de evitar contagios.

“Los queremos mucho, no es un tema de odios ni mucho menos, ellos también lo están haciendo por lo mismo, no es porque no nos quieran allá, estoy seguro de que los comerciantes del Centro y de los centros comerciales añoran que vayamos los mexicanos para allá”, anotó.

