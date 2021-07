‘No es justo este cochinero’

Ciudad Juárez— Vecinos del fraccionamiento Horizontes del Sur ya no soportan vivir entre la basura que se ha generado durante tres semanas y hasta un mes y que tienen en el exterior de sus casas, debido a que no ha pasado la recolección del servicio.

En un recorrido por el lugar El Diario constató el acumulamiento de basura en los botes, y alrededor de ellos en bolsas y cajas, así como los malos olores y los insectos que se han desarrollado en calles de esa colonia, ubicada al suroriente de la ciudad.

“La basura está generando moscas, está generando gusanos, adentro de los domicilios ya hay gusanos, entonces no es justo que nos tengan pagando impuestos para que nos tengan en este cochinero”, mencionó Angélica Carranza, quien vive en la calle Walter Gropius.

Dijo que su esposo ha tenido que utilizar creolina para desinfectar la banqueta, donde se encuentra el bote de basura, a fin de evitar que los gusanos se introduzcan a la casa.

Afirmó que han puesto muchos reportes a la Dirección de Servicios Públicos y no hay solución.

“Necesitamos que hagan algo al respecto porque, pues qué podemos hacer, nos estamos cuidando de la pandemia, ¿y de la basura?”, externó.

La basura amontada se pudo observar en al menos las calles Enrique Yañez, Ricardo Legarreta, Kenzo Tange, Renzo Piano, Adamo Boari, Luis Romero Soto, Walter Gropius, entre Ramón Rayón, Búfalo y José Villagran García.

En la calle Renzo Piano, Laura Corpus aseguró que la recolección no ha pasado en un mes, “he tratado de no echar más basura, pero no se puede”.

Reiteró que el principal problema que tienen por el acopio de desechos es “el mosquero, los gusanos y el mal olor”. En esa calle, al igual que en otras del fraccionamiento, se observaron uno o varios botes llenos de basura y alrededor en el suelo bolsas de plástico, costales y cajas también repletas de desechos.

Laura aseguró que se ha comunicado a Servicios Públicos cuatro veces, y no se ha resuelto el problema.

“Primero me dijeron que estaban descompuestos los camiones, que iban a pasar y no hacen caso”, mencionó.

Con ella coincidió Noé García, quien vive en la misma calle.

“Nomás nos dicen que están atendiendo el problema, y ya tenemos más de 20 días así, es demasiada basura”, indicó.

Consultados al respecto, el director general de Servicios Públicos, Daniel Pando Morales, y el director general de PASA, Héctor Zamora Aguilar, afirmaron que se iba a revisar la situación.

Zamora agregó que debido a las obras en construcción, principalmente en el suroriente de la ciudad, hay mucho tráfico, lo cual retrasa los recorridos de los camiones recolectores. “Es probable que se haya atrofiado la comunicación en lo que se mueven; se llena el camión, van al relleno y si tardan dos horas en hacer el recorrido hasta el relleno sanitario, porque hay exceso de trabajo, pues es probable que no alcancen a terminar ahorita su ruta, pero no es porque no estemos trabajando, es simple y sencillamente por la dinámica de la ciudad en este momento”, refirió.

acastanon@redaccion.diario.com.mx