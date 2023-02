'No era malo, estaba con las personas equivocadas': familia de chofer de Didi

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales, la familia de Ángel Ramón Andrade Sáenz, joven que fue encontrado desmembrado en la colonia Sierra Vista, emitió un comunicado para aclarar que su hijo no era una persona mala, solo estaba con las personas equivocadas.

“Familia, amigos y compañeros de trabajo que conocieron a nuestro hijo, saben que él no era un joven malo, el señor que le rentaba el carro nunca lo miro mal al contrario llegaba se estaba un rato y se iba, en convivios con nuestros amigos cercanos llegaba cenaba y se salía a seguir trabajando, a donde queremos llegar, él no era un joven malo si no que estuvo con las personas equivocadas a quienes no les importa el dolor que causan”, se menciona en una imagen con su fotografía.

“En Fiscalía se le revisaron sus redes sociales su WhatsApp y como nosotros ya lo sabemos no se le encontró nada malo., mi familia y yo les damos las GRACIAS a todos los conductores, amigos y familia que nos apoyaron en la búsqueda, en pegar pesquisas y los que aún siguen con nosotros., queríamos un final feliz donde lo encontráramos bien desafortunadamente no fue así, lo que les podemos decir es que se cuiden mucho, que no confíen en nadie nuevamente muchas GRACIAS”.