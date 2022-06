No ejercerán acción penal contra guardia nacional que abatió a paseño

Ciudad Juárez— Después de siete meses de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el asesinato cometido por un elemento de la Guardia Nacional en contra del paseño Juan Carlos Medina, de 18 años de edad, “no constituye un delito”, denunció este miércoles su mamá, Karla Sáenz Reyes.

Juan Carlos fue asesinado la noche del 19 de noviembre en las calles Francisco Villa y Tlaxcala, luego de ingresar a México, presuntamente con dos armas de fuego calibre 9 milímetros (mm), por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, de donde huyó a una revisión por parte de los elementos federales.

Con la fotografía de su hijo plasmada en una playera negra, a la altura del pecho, su madre llegó esta tarde hasta el exterior de la FGR para exigir justicia.

“Después de siete meses me llega la notificación en donde no se ejerce acción penal contra el soldado, siendo que hay pruebas y hay testigos, que no me pidieron, no me citaron con ellos; hay testigos en donde mi hijo nunca sacó ningún arma. El mismo investigador, cuando anduvimos recabando pruebas, me dijo que a mi hijo le habían dado en el costado, en lo que él volteó, y ahora me salen con que en el tórax”, reclamó la juarense.

Narró que la semana pasada estuvo en la Ciudad de México para pedir el apoyo de la Secretaría de Gobernación, pero no fue recibida. También acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyos visitadores le aseguraron que visitarán la ciudad para dar seguimiento al caso, cuya notificación le fue entregada ayer martes 21 de junio.

“Esto lo voy a impugnar, porque no es justo. Yo les he dicho una y mil veces que a mí no me consta si mi hijo traía armas, y si las traía había otro método de, no matarlo, de detenerlo. Porque supuestamente la investigación es de que a mi hijo en la entrada del puente le habían agarrado un estuche con cargador, supuestamente. Ok, entonces, el soldado que corrió atrás de él si lo detuvo, ¿por qué le disparó si sabía que esas armas iban sin cargadores?; o sea, ¿por qué va a matarlo?. No se me hace justo esto, que no se ejerza acción penal en contra del soldado”, reclamó.

Dijo que “Banano”, como le gustaba que le dijera su mamá, nació el 11 de julio de 2003 en El Paso, en donde durante la pandemia comenzó a trabajar con su tío, limpiando yardas, de lunes a viernes, para pasar los fines de semana aquí con su familia y su novia en esta frontera.

Como cada lunes en la mañana, el 15 de noviembre Karla llevó al tercer de sus seis hijos al puente internacional Paso del Norte. Al despedirse ella le dijo: “Dios te bendiga ‘apá”. Juan Carlos le contestó: “igual a tí ‘amá”. No sabían que sería la última vez que se verían.

Él regresaba a Ciudad Juárez los viernes en la noche. Siempre le hablaba a su hermana para que le pidiera un Uber al puente o para que fuera a recogerlo su mamá. El día de su asesinato no alcanzó a hablarles.

De acuerdo con las autoridades, Juan Carlos huyó de una revisión de la Guardia Nacional en el puente internacional Paso del Norte, por lo que fue alcanzado y privado de la vida de un disparo. El agente federal que lo mató argumentó que el texano sacó una pistola y le apuntó.