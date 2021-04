‘No debió iniciar sin permisos’

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Empleados con maquinaria en el bulevar

Ciudad Juárez— El arranque de los trabajos de la pretroncal Gómez Morín sin contar con las licencias autorizadas por el Municipio desató la crítica por parte del Congreso local hacia el Gobierno del Estado, asegurando que se necesitan denuncias ante la Función Pública para el o los responsables de omitir dichos requerimientos.

Rocío González Alonso, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano en el Congreso del Estado, explicó que cualquier obra pública debe contar con todos sus permisos autorizados antes de iniciar trabajos, por lo que la actuación de la administración de Javier Corral en el tema de la ruta pretroncal de Ciudad Juárez podría estar sujeta a sanciones.

“La obra pública debe estar pensada en el bien común, no se puede realizar si no se cumplen los requerimientos, y hasta donde tengo entendido no hay permisos, incluso ya no hablamos sólo del tema de la Gómez Morín, me parece que para ninguna obra en Juárez, y eso es algo que se debe investigar”, dijo.

La legisladora panista indicó que en caso de que alguno de los trabajos no cuente con las licencias necesarias, se debe proceder a presentar las denuncias correspondientes ante la Función Pública, con la intención de que se inicie una investigación a fondo para revisar las razones de iniciar proyectos sin los permisos y saber qué servidor público pudiera ser responsable.

Ante las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Gustavo Elizondo, donde aseguró que las licencias fueron pedidas desde mediados de febrero, pero “extrañamente” no han sido autorizadas, González Alonso mencinó que “no sólo basta con solicitarlas”.

“Aun cuando hayan presentado las solicitudes, no pueden empezar obras hasta que hayan sido autorizadas. Ahora, si la autoridad municipal tiene esos requerimientos, ya dependerá de ellos fundar y motivar su aprobación o no”, comentó.

Sobre cómo podría actuar el Congreso del Estado respecto al caso, la diputada indicó que como Legislativo, sólo tienen la facultad de hacer un exhorto al Ejecutivo, por lo que reiteró que es necesario que la ciudadanía presente denuncias formales ante la Función Pública por iniciar obras sin permisos y se inicie una investigación.

“Se puede llamar a comparecer a cualquier funcionario, pero ya escuchamos al gobernador, creo que exhortos y comparecencias sobran, lo que se necesitan son denuncias para que se hagan las cosas bien, todo lo demás es mediático, se requiere revisar las razones de empezar las obras de esta manera, hubo una mala actuación de Gobierno del Estado por abrir las calles sin autorización y puede haber una falta administrativa”, puntualizó.

Apenas el pasado miércoles, el titular de la SCOP señaló que el arranque de los trabajos sin los permisos necesarios no era ajeno a la realización de cualquier obra pública, pues se trataba de una situación “común”; según Elizondo Aguilar se espera que en el transcurso de la próxima semana se resuelva el tema de las licencias, ya que de momento no existía una “premura”, pues la urgencia era hacer las correcciones necesarias y atender las observaciones elaboradas por Desarrollo Urbano del Municipio.

elara@redaccion.diario.com