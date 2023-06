No darán prórroga a camioneros incumplidos

La próxima semana empiezan a vencerse los primeros plazos a los concesionarios de transporte público que recibieron la notificación para renovar el 100 por ciento de sus unidades, dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Sin embargo, agregó, aún no se tiene determinado si a partir de ese momento usarán camiones nuevos o sólo presentarán la orden de compra.

Sin datos concretos, el funcionario aseguró que se tiene un avance en la renovación, ya que el requisito es que los concesionarios muestren al menos los documentos de que se inició con la compra o con la solicitud de crédito de los camiones, en el entendido del tiempo que tardarán las armadoras en surtirles las unidades.

Aseguró que ha mantenido contacto con las organizaciones de transportistas y se tienen distintos datos, los cuales cambian diariamente. Como ejemplo mencionó a una empresa de Ciudad Juárez que ya adquirió 70 camiones en una sola exhibición.

“Nos están exigiendo los autobuses propiamente o las órdenes de compra. Recordemos que todavía tenemos un problema con el abasto de unidades como parte de los efectos de la pandemia y lo que nosotros les estamos diciendo es ‘usted compruébeme que ya realizó la adquisición del autobús, y en lo que se puede tener tolerancia es en el tiempo de entrega’”, mencionó De la Peña.

Es decir, que si las armadoras piden varios meses para entregar los autobuses, no se puede hacer mucho, por lo que en algunos de los casos los interesados en comprarlos han encontrado camiones nuevos en distintas partes del país y los han traído, incluso algunos de ellos de la marca Volkswagen.

El funcionario dijo que no hay una fecha exacta para que los juarenses puedan estrenar camiones.

“No me atrevería a dar un número porque necesitaría tener las pruebas fehacientes, lo que he visto ahora son proyectos de financiamiento, líneas de financiamiento aprobadas, pero hasta que no tenga la orden de compra de los autobuses podré darles un número en específico, pero debemos estar confiados de que empezará a darse este cambio”, reiteró.

Aseguró que en siete días podrían empezar a retirar las primeras concesiones a quienes no hayan cumplido con este acuerdo, que fue condicionante para el incremento de la tarifa.

El funcionario reiteró que no habrá prórroga para ninguno de ellos una vez que se cumplan los 90 días de que fueron notificados y hasta ayer se tenía la certeza de haber notificado al 90 por ciento.

“No hay una fecha como tal, recuerden que el plazo de 90 días empieza a correr al momento de la notificación, no va a haber prórroga, quien no esté cumpliendo se iniciarán los procedimientos para cancelar concesiones considerando a los concesionarios que sí hayan cumplido”, mencionó.

