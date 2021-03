No corrigieron nada en la BRT-2, denuncia exfuncionario

David Cruz / El Diario de Juárez

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) del Gobierno del Estado asumió la conducción de la obra del sistema de transporte BRT-2 sin atender recomendaciones, como la recuperación de derechos de vía en la avenida Tecnológico y la corrección oportuna de inconsistencias en el proyecto original sobre las redes subterráneas, dijo el exsubsecretario de Obras Públicas en la Frontera, Andrés Carbajal Casas.

“Esas son las inconsistencias señaladas por la Subsecretaría de Obras Públicas de Javier Corral antes de septiembre de 2018 (…) No se corrigió nada, no se tomaron en cuenta”, afirmó.

En entrevista, el exfuncionario planteó que de esa desatención derivan problemas como la suspensión actual de la obra en la avenida 16 de Septiembre, reportada esta semana por el Gobierno municipal y relacionada, de acuerdo con información obtenida por este medio, con una tubería de agua que no está a la profundidad que la empresa constructora preveía.

“En el caso del BRT-2, primero, el proyecto tenía muchas inconsistencias que había que corregir y no se corrigieron oportunamente. Se tardó mucho en corregir esas inconsistencias, que estaba obligado el proyectista a corregir; deficiencias, alturas, detalles de conexiones a cableado eléctrico, arreglos de tuberías, conexiones de agua, no estaban completos”, dijo.

“A mí me tocó dirigir la revisión, presentar las inconsistencias y convocar al proyectista para resolverlas. ¿Qué hizo Desarrollo Urbano? No resolver las inconsistencias ni las propuestas que habían salido de un órgano de Gobierno, que decían ‘hay que hacer esto y esto primero, porque si no, esto va a pasar’. Y está pasando lo que dijimos que iba a pasar”, agregó.

Carbajal mencionó a Luis Felipe Siqueiros y Salvador Barragán, titulares respectivos de Sedue a nivel estatal y en esta frontera, como los funcionarios que, al asumir el proyecto que él dejó en septiembre de 2018 por su renuncia a la administración, omitieron atender lo planteado como condición para la obra.

“Yo era funcionario del Estado y a final de cuentas era responsable de la obra pública en la frontera, y era el responsable del BRT. Cuando dejo de ser subsecretario, cómo puedo decir, pues se agandallan el control del transporte nomás por estar en la foto, y ahí tienen los resultados (…) Lógicamente Desarrollo Urbano, se metió para no resolver (…), Siqueiros y Barragán”, agregó Carbajal.

“Ahora tienen el control de la obra, del proyecto, de ellos depende, y Obras Públicas nada más está haciendo lo que le entregaron; Obras Públicas lo que quería era hacer obras, gastar el dinero del fideicomiso (de Puentes Fronterizos)”, agregó.

Cuestionado al respecto, Siqueiros –que dijo no poder atender una entrevista–, mencionó brevemente por teléfono que “se han estado viendo con la Junta de Agua, todo lo que es la infraestructura subterránea” y que, en la avenida 16 de Septiembre “hay un colector ahí que no se tenía ubicado por parte de Junta de Agua”.

Barragán no respondió ayer una solicitud de entrevista. Tampoco Jorge Domínguez, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Carbajal insistió también en que otra condicionante para evitar la congestión del tráfico por la construcción y operación de la nueva obra de transporte que se planteó como necesaria y que no se atendió, fue la recuperación de 10 metros de derechos de vía perdidos en la avenida Tecnológico –cinco metros por cada lado entre la avenida Manuel Gómez Morín y la glorieta del kilómetro 20.

Y asimismo, dijo, la desviación del tráfico foráneo y de carga hacia la avenida Óscar Flores, en el poniente de la ciudad.

El Gobierno municipal reportó el pasado miércoles que luego de un mes del inicio de la excavación para la obra del BRT-2 en la avenida 16 de Septiembre, entre la avenida De las Américas y la calle Ecuador, los trabajos se detuvieron debido a que la constructora declinó el contrato.

“El bloqueo de carriles estaba contemplado a partir del 1 de marzo, sin embargo, ha sido pospuesto debido a que la constructora responsable de la obra señaló que una tubería de agua con más de 50 años de antigüedad se encontraba más arriba de lo indicado, por lo que se corría el riesgo de dañarla al momento de ingresar maquinaria pesada, obligando a suspender los trabajos”, informó este medio.

Rescinde Obras Públicas el contrato

Consultado respecto a la suspensión en la avenida 16 de Septiembre, el secretario estatal de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, dijo que la empresa había externado una diferencia con respecto a la profundidad a la que se encuentra dicha tubería, por lo que se modificó el proyecto después de la licitación, pero que aun así, la compañía había decidido dejar la obra.

“Lo que señaló la empresa es que no estaba a metro y medio (la tubería de agua); que, de acuerdo con el proyecto, existía esa tubería, sino que a estaba a una altura mayor, es decir, a menor profundidad, y que eso significaba el riesgo de que podría haber una fractura o rompimiento”, dijo Elizondo ayer a este medio.

“Nosotros cambiamos el proyecto, no fue el proyecto con el que se licitó; cambiamos el proyecto pensando en minimizar los riesgos de que hubiera alguna fractura en esa tubería (…) sin embargo, Constructora Fuentes señaló que, de acuerdo con sus técnicos, sí existía el riesgo. Ellos ya traían un atraso muy importante en la obra (…) ante eso dijeron ‘preferimos dejar la obra’ y llevar a cabo un procedimiento que se conoce como rescisión anticipada”, agregó.

Elizondo dijo también esperar que el cambio de empresa avance en los próximos días con el fin de evitar más demoras –la administración concluye en septiembre próximo.

“Hay buena voluntad de ellos (la empresa). Se está avanzando en todos los procesos y esperamos que esto quede concluido en los próximos días, una vez que se formalice la rescisión del contrato”, dijo.

“Estaríamos en posibilidad de asignar la obra a otra empresa, en interés de no perjudicar con el tiempo el proceso de la obra. Estamos haciendo esta solicitud para validación ante la autoridad federal, porque en este caso licitamos por haber inversión federal, estatal con federal, estamos esperando, en el curso del día o mañana nos debe llegar la validación”, agregó.

Personal que atendió ayer una llamada en la compañía Constructora y Proveedora Fuentes (Coprofusa) señaló que no había quién atendiera una solicitud de información.

BRT-2

1. Avenida de las Américas y Paseo Triunfo de la República

2. Fernando Montes de Oca y Paseo Triunfo de la República

3. Calle Henry Dunant y Paseo Triunfo de la República

4. Avenida Adolfo López Mateos y Paseo Triunfo de la República

5. Paseo Triunfo de la República y calle Adolfo de la Huerta

6. Paseo Triunfo de la República y avenida Plutarco Elías Calles

7. Paseo Triunfo de la República y calle Lago de Pátzcuaro

8. Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro

9. Paseo Triunfo de la República y calle Fray Pedro de Gante

10. Paseo Triunfo de la República y avenida Vicente Guerrero

11. Avenida Tecnológico y calle Rosa María y Fuentes

12. Avenida Tecnológico y calle Simona Barba

13. Avenida Tecnológico y calle Pedro Rosales de León

14. Avenida Tecnológico y calle Aguirre Laredo

15. Avenida Tecnológico y calle Rancho Aguacaliente

16. Avenida Tecnológico y calle Golondrina

17. Avenida Tecnológico y calle Valle del Ródano

18. Avenida Tecnológico y avenida Profesor R. Rivera Lara

19. Avenida Tecnológico (frente al Parque Central)

20. Avenida Tecnológico y calle Don Pedro Meneses Hoyos

21. Avenida Tecnológico y avenida Cesáreo Santos

22. Avenida Tecnológico y avenida Morelia

23. Avenida Tecnológico y calle Centeno

24. Avenida Tecnológico y calle Del Granjero

25. Avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza

26. Avenida Tecnológico y calle Costa de Marfil

27. Avenida Tecnológico y avenida Vía Láctea

28. Tecnológico y avenida Aeropuerto

Corredor Multimodal ‘Francisco Villarreal Torres’

1. Bulevar Francisco Villarreal y bulevar Juan Pablo II

2. Bulevar Francisco Villarreal Torres y calle La Sarzana

3. Bulevar Francisco Villarreal Torres y avenida Ejército Nacional

4. Bulevar Francisco Villarreal Torres y bulevar Teófilo Borunda

5. Avenida de las Torres y calle Sorgo

6. Avenida de las Torres y bulevar Zaragoza

7. Avenida de las Torres y avenida Santiago Troncoso

8. Avenida de las Torres y calle Palacio de Mitla

9. Avenida de las Torres y calle Ramón Rayón

Pretroncal Gómez Morín

1. Bulevar Manuel Gómez Morín y calle Los Cedros

2. Bulevar Manuel Gómez Morín y calle Faraday

3. Bulevar Manuel Gómez Morín y calle Camperos

4. Bulevar Manuel Gómez Morín y avenida Campestre

5. Bulevar Manuel Gómez Morín y avenida De las Fuentes

6. Bulevar Manuel Gómez Morín y calle De la Arboleda