No consienten encuentro 2 de cada 100 mujeres

Ciudad Juárez.- A nivel nacional, dos de cada 100 mujeres sexualmente activas tuvieron su primera relación sexual sin haber dado su aprobación expresa a sus agresores, entre los que se incluyen las parejas sentimentales.

Datos abiertos de la Encuesta Nacional de Dinámicas Demográficas (Enadid) 2023 muestran además que del universo de mujeres que no consintieron su primer coito el 63.34 tenía entre seis y 16 años de edad, es decir que de denunciar las agresiones sexuales en su contra se incluiría una agravante por victimizar a menores de edad.

En Chihuahua la cifra de no consentimiento es similar, del 1.48 por ciento de las mujeres sexualmente activas, y de ese universo el 2.78 por ciento dijeron haber sido forzadas a tener sexo antes de los 16 años.

El mismo universo de mujeres está dividido entre las que usaron un método anticonceptivo o no. El 97.22 por ciento no lo usó (ni condón, coito interrumpido, ritmo, ni cualquier otro), pero no por decisión propia. En el 37.14 por ciento de esos casos fue porque hubo violencia sexual, y el 31.43 por ciento porque no planeaba tener relaciones, pero las hubo sin su aprobación.

