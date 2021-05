/ Andrés Solís

Ciudad Juárez— No concesionaremos el parque El Chamizal, aseguró el candidato del partido Fuerza por México, Andrés Solís, ante la pregunta “¿Cuáles son sus estrategias para mantenimiento áreas verdes de la ciudad”.

“Como todo es sabido tenemos un pulmón tan hermoso como lo es nuestro querido el parque el Chamizal, que lo han querido concesionar, que lo han querido vender”, dijo.

“Señores, el parque El Chamizal no se concesiona ni se vende, es de los juarenses, no permitamos como candidatos, el que llegue a la presidencia, y si llego a ser yo, no lo vamos a permitir”, afirmó.

Llamó: “reforestemos las avenidas principales de Ciudad Juárez, la avenida principal que es nuestro libramiento, reforestemos los parques y jardines de todo nuestro Ciudad Juárez”.