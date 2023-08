No buscará Monreal otro partido de no ser candidato presidencial por Morena

Ciudad Juárez.- El aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena, Ricardo Monreal, aseguró no buscar otro partido en caso de no ser favorecido en los resultados de la encuesta, pero no descartó buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa durante su visita a esta frontera, Monreal aseguró que es difícil que el proceso que se llevará acabado para la elección del candidato a la presidencia de la República sea tendencioso o que exista un “dedazo”.

Señaló que no buscará otro partido en el caso de que no sea favorecido y que permanecerá su lucha en morena evitando fisuras.

“Me voy a quedar en Morena voy a luchar a mi manera y no tengo otros planes distintos a mantenerme en el partido”, dijo Monreal.

Al ser cuestionado si le interesa la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que no descarta nada pero esperará que concluya este proceso para dar el siguiente paso.

“Si las encuestas a mi no me favorecieran me voy a quedar en Morena y quiero agotar el proceso sin agotar ninguna posibilidad, donde Morena diga que soy útil yo ahí estaré” insistió.