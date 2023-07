Ninguna corporación vigila las subestaciones

Ciudad Juárez.- Vecinos de dos subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –una de ellas la supuestamente vandalizada el miércoles 5 de julio– aseguraron que no han visto patrullas de ninguna corporación en estos últimos días, pese al anuncio del refuerzo en la vigilancia a estas instalaciones por parte de la Policía municipal, estatal y Guardia Nacional hecho desde el viernes.

Luego de la Mesa de Seguridad realizada el viernes entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública Municipal aseguró que se reunirán en próximos días las distintas corporaciones con el comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Jorge Alberto Buchan Martínez, para coordinar el trabajo de vigilancia.

No obstante, no se expuso ninguna fecha en particular para dicha reunión o para empezar los trabajos de supervisión de las subestaciones eléctricas en esta ciudad.

Adrián Carrillo, superintendente de la CFE en Juárez, expuso que el operativo fue solicitado en la reunión de Seguridad, en el cual “se van a mantener rondines, hacer coordinación, dar seguimiento y mantener la permanencia en la vigilancia de las subestaciones.

(La vigilancia) será para todas las subestaciones, durante las 24 horas”.

Las subestación presuntamente vandalizada, ubicada en las calles Isla Jasou y Mauricio Corredor, no se encontraba resguardada por agentes de ninguna institución, se pudo comprobar en un recorrido de este medio por el sector.

No obstante, personal de la comisión se encontraba en su interior, interviniendo parte de la infraestructura, aparentemente. En el interior del lugar se encontraban tres camionetas tipo pickup: dos de la descentralizada y una más de color rojo sin rótulos oficiales.

En esa zona, los vecinos dijeron no haber visto vehículos oficiales de ningún tipo desde el miércoles, pese a sí haber tenido fallas el día del apagón que afectó a cerca 300 mil juarenses, tanto en el suministro eléctrico como de agua potable.