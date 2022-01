Niña murió por golpe en la cabeza: FGE

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la causa de muerte de una niña de tres años de edad quien fue llevada a un hospital la madrugada de este jueves, fue por un fuerte golpe en la cabeza, además de severas huellas de maltrato por lo que se investiga a su padre y su madrastra.

A través de un comunicado oficial, informó que José Domingo H. A. y Lina M. C. fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por el delito de desobediencia y resistencia de particulares ya que agredieron a los policías en el interior de un hospital, toda vez que momentos antes se reportó que una niña de tres años no respiraba, misma que ya no contaba con signos vitales.

El informe médico estableció que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, aunado a que presentaba lesiones recientes y antiguas.

La Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia trabaja en la integración de la carpeta de investigación para dilucidar el hecho y actuar en consecuencia, se indicó.

Los detenidos son investigados por el caso y de acuerdo con el reporte preliminar, el hombre es padre de la víctima y la mujer, madrastra.