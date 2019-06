Niña llena de luz a centro de invidentes

La maternidad no fue lo que Mirna Guadalupe Bustamante esperaba. Su hija nació a las 27 semanas de gestación y sufrió una retinopatía (desprendimiento de retina).

Sin embargo, la fuerza de Melissa asombró a la joven madre que decidió entregar todo su amor y paciencia a su pequeñita.

Melissa ahora asiste a una escuela donde está aprendiendo varios idiomas. Pero no sólo eso, al salir del plantel tiene energía para acudir a sus clases de braille, de apoyo académico, psicomotricidad y música.

“Desde sus 4 años ha sobresalido en sus clases, por ello sus maestros han expresado que Melissa es una niña superdotada, ya que hasta los 6 años es cuando los infantes inician a leer y escribir”, describe la madre de familia.

Melissa forma parte de los 200 asistentes al Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil (Ceiac) que reciben el apoyo para mejorar su calidad de vida.

Mirna Guadalupe recuerda que su niña apenas alcanzó a pesar un kilo 240 gramos y tuvo que permanecer en incubadora poco más de un mes para que sus pulmones se terminaran de desarrollar.

La pediatra observó a la recién nacida y diagnosticó una retinopatía a la bebé prematura.

La noticia devastó a Mirna que pronto entendió que su hija había luchado desde el momento de nacer y que juntas podrían enfrentar la adversidad de la ceguera.

La madre cambió su forma de ver la vida y pronto se convirtió en sus ojos, pues Melissa está ávida de información.

“Ahora todo le explicamos, por ejemplo, qué es un semáforo, yo se le describo, le digo para qué sirve, le hago la forma para que ella lo toque a escala. Ella es muy curiosa, todo me pregunta”, narra la madre de familia, quien acepta que al principio las cosas fueron complicadas.

“Fue difícil para nosotros, pero para ella no, nosotros sufrimos porque pensamos en lo que llegaríamos a perder, pero ella con lo que percibe es feliz”, agrega Mirna, quien adora a su parlanchina hija.

“No para de hablar, está comiendo y puede durar una hora comiendo porque me pregunta todo, lo que escucha en la televisión, yo le narro las caricaturas, un día con ella es no parar de hablar y escucharla, explicándole todo lo que me pregunta”, comparte la madre de familia,

Melissa es además una niña muy amorosa, expresiva y muy feliz.

“Cuando entró al kínder teníamos mucho miedo de todo, de cómo se iba a desenvolver, cómo se iba a desplazar, pero vimos que sus compañeritos han sido buenos con ella, la cuidan y ahora a ella todo mundo la conoce”, dice la madre emocionada.

Mirna explica que nunca se imaginó ser madre de una niña con una discapacidad física.

“Hay una etapa en que a una mamá le digan lo que le digan, uno no deja de tener un sentimiento por tener un hijo con discapacidad, uno va superando eso poco a poco, como cuando ve que los hijos empiezan a caminar solos, entonces decimos está vivo, está sano, tiene una discapacidad pero está sano, los niños tienen que tener sus límites pero no pueden dejar de hacer las cosas porque no pueden ver”, expone

El Ceiac actualmente atiende a 200 personas, desde los 0 a los 4 años en estimulación temprana; de 4 a 15 años asisten a apoyo académico y los adultos que necesiten de la tecnología accesible acuden al taller de tecnología asistida, además de los talleres de fotografía, ajedrez y música, informa Vilma Jáquez, vocera del centro.

Plantea que las personas que padecen de baja visión asisten al área de rehabilitación visual donde según sus necesidades visuales se les da apoyo con ayudas ópticas.

La portavoz plantea que el CEIAC necesita de la aportación voluntaria de todas las persona que puedan donar, ya sea para becas a los niños o hacer un donativo en especie.

“Para poder hacer un donativo en efectivo pueden entrar a la página www.ceiac.org en la pestaña de donativos, se puede donar desde un peso hasta lo que les sea posible, el pago puede ser por Paypal, también se puede hacer donación con tarjeta de débito o de crédito”, agrega.

Para mayor información las personas interesadas pueden acudir a sus instalaciones ubicadas en Calle de los Olivos No. 42000, casi esquina con Teófilo Borunda o llamar al teléfono (656) 613 6913, en Ciudad Juárez, Chihuahua.





[email protected]