‘Niegan trámites en Registro del Pueblito’

Ciudad Juárez.- El Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred) ha recibido en los últimos ocho meses al menos diez reportes contra el personal del Registro Civil, ubicado en las oficinas de Pueblito Mexicano, por discriminación a la comunidad LGBT+, denunció ayer su titular, Nasho Díaz.

Los servicios que se han negado “han sido trámites para la adecuación de la identidad de las personas trans, el acceso al matrimonio, hay algunos que van con la cuestión sobre el registro de sus hijos y se les ha negado la información, se les niega el trámite; me buscan, vienen aquí y sin problema, por eso cuando sé que sucede allá les digo: vamos a hacer el trámite acá, en la Oficialía 1, y no hay contratiempos”, denunció después de acompañar en su boda a Luis Mendiola y Lucio Sánchez en la oficina ubicada en la calle Vicente Guerrero y la avenida Juárez.

Después de 18 años de vivir juntos, ambos decidieron unir sus vidas legalmente, por lo que Lucio viajó a Guerrero para tramitar un acta de nacimiento reciente, y el sábado 29 de julio acudieron a las oficinas del Registro Civil de Pueblito México con la intención de iniciar sus trámites para casarse, pero al notar que eran dos hombres primero les dijeron que ya no había bodas este año y luego, cuando accedieron que su boda se realizara hasta 2024, les dijeron que el acta de Guerrero no podía ser aceptada porque no era digital.

“Sufrimos discriminación (…) cuando vieron que éramos personas del mismo sexo, nos dijo la señorita que no nos podíamos casar. Luego, nos mandó con el jurídico, le sonó el celular, no sé si le avisaron de la entrada, y él nos dijo: ‘si en la entrada les dijeron que no se pueden casar: es un no, no y no’”, narró Luis.

“La verdad yo sí me sentí muy triste, porque hemos pasado por muchas cosas, tanto por la familia, la verdad, porque la familia no estuvo de acuerdo de dar este paso. Y luego yo andaba contento porque ya teníamos todos los documentos en regla, todos, todos los requisitos, y a la mera hora nos dijeron que no… salí todo desilusionado, dije: creo que nunca nos vamos a poder casar”, relató Luis.

Ante la negativa buscaron a Nasho Díaz, quien les recomendó acudir a las oficinas del Registro Civil ubicadas en el Centro de la ciudad, en donde revisaron sus documentos y les dijeron que todo estaba en orden, por lo que ayer a las 12:00 de la tarde se casaron.

“Hasta que la muerte nos separe”, dijeron felices los esposos de 37 y 42 años de edad, quienes mostraron sus anillos de matrimonio y posaron afuera del edificio estatal con una bandera del orgullo gay.

De acuerdo con Díaz, todos los casos de discriminación que le han sido denunciados por parte de personal del Registro Civil han ocurrido en las oficinas de Pueblito Mexicano, pero la mayoría de las veces las víctimas no quieren avanzar en la denuncia, por lo que esta vez acompañará a la pareja a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Díaz lamentó que casos como el que vivieron Luis y Lucio son un revés a la lucha que ha mantenido la comunidad LGBT+ en el estado para que se respeten sus derechos y se logren nuevas leyes.