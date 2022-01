Niegan a 6 de cada 10 apoyos para gastos fúnebres

Ciudad Juárez— Aunque el Gobierno federal anunció el programa Deudos Covid-19 como gesto de apoyo universal, seis de cada 10 juarenses que han aplicado para el auxilio en los gastos fúnebres de sus familiares que han muerto a causa del Sars-CoV-2 han sido “rechazados”, dejados a su suerte con los entierros, de acuerdo con la requisición 3300288210001137 hecha por El Diario por medio de Transparencia.

Pese a habilitarse en diciembre de 2020 por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el plan fue anunciado en noviembre de aquel año por el director del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, como una acción de la Cuarta Transformación para “aquellos que lo soliciten”, prometiendo a la gente que perdió a un ser querido un depósito de 11 mil 460 pesos para las honras.

No obstante, de entonces al último mes de 2021, los fronterizos habían hecho 3 mil 883 solicitudes, pero sólo mil 486 se aceptaron, erogándose 17 millones 029 mil 560 pesos para dicho concepto. Pero, por las no aceptadas: 2 mil 296, la Federación evitó el gasto de 26 millones 312 mil 160 pesos que tuvieron que ser conseguidos por las personas que habitan en esta localidad, sin ningún auxilio.

Del total, según los datos obtenidos por este medio, otros 92 estaban preaprobados y nueve en revisión. Esto cuando la cifra de decesos no para a causa de la pandemia, que embate con la variante ómicron, misma que en lapsos de 24 horas subió de 324 infectados aquí el sábado a otros 414 el domingo. Por tal motivo, mientras hay semáforo naranja (riesgo alto) el llamado es de extremar precauciones.

“Es universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto, sin importar su condición social, económica y si tienen o no seguridad social”, señaló Robledo Aburto, pero a un año de sus palabras el proceso parece trabado y la Federación no especificó los motivos por los cuales no accedió a facilitar el recurso económico a quienes solicitan la mano del primer nivel.

Quienes han gestionado tal soporte lo han hecho a través del sitio web www.deudoscovid.gob.mx. Asimismo, sigue habilitado el correo apoyodedeudoscovid@dif.gob.mx, para información específica a aquellos interesados en respuestas a dudas particulares que pueden enviar a través de dicha vía. Sólo pueden hacer el trámite quienes perdieron a un ser querido a partir del 18 de marzo de 2020.