Niega Loera a INM albergue para detenciones

Ciudad Juárez.- El Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá que buscar un espacio en hoteles de la ciudad para el resguardo de migrantes que esperan un proceso de retorno, luego de que suspendió la estancia provisional incendiada la noche del lunes y se le negó mudar sus operaciones al albergue Leona Vicario. El pasado viernes el INM anunció, en un comunicado de prensa, la suspensión definitiva del edificio ubicado junto al puente Lerdo para las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país y adelantó que designó al albergue Leona Vicario para dar continuidad al trabajo que efectúa la autoridad en materia migratoria.

“Eso no va a ser así. El Leona Vicario es un albergue, en un alberge no puede haber procesos migratorios ni autoridades migratorias trabajando, es una normativa internacional que la vamos a respetar”, afirmó el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Ante el rechazo, ahora el INM estará buscando espacios en un hotel o un inmueble temporal en el que se pueda realizar este trabajo.

“Ya platiqué con el doctor Garduño y le comenté que era necesario buscar otro espacio en algún hotel, con otras características de funcionamiento y que permita la presencia de funcionarios trabajando ya que no pueden estar en el Leona Vicario, eso no va a ocurrir”, subrayó Loera.

La estancia provisional del INM fue cerrada luego de los hechos del pasado 27 de marzo en el área de alojamiento, que provocó la muerte y lesiones de personas migrantes extranjeras, informó el INM en un comunicado, y agregó que el inmueble quedó inoperable para la atención que brinda el organismo.

La estación no contaba con rutas ni señales de evacuación, tampoco extintores o aspersores contra incendios en los techos e incluso las ventanas estaban obstruidas con tablarroca, de acuerdo con Melissa Vértiz Hernández, directora de Asylum Access y secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, quien tuvo acceso a las instalaciones en una revisión de la agrupación.

“Pudimos observar que no había señalamientos adecuados, no había extintores para en caso de incendio, tampoco había aparatos en el techo en casos de incendio. No había servicio médico, las rutas de evacuación no tenía, espacios cerrados con llave, pasillos estrechos y ventanas cubiertas con tablarroca”, detalló la activista.