Niega la síndica Mejía que abrió la puerta a manifestantes en el Campestre

Ciudad Juárez.- La síndica Esther Mejía negó este día que abrió la puerta del fraccionamiento Campestre ayer a mediodía a las personas que fueron a manifestarse a la casa donde vive el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y dijo que fue Daniel Pando exfuncionario municipal y también habitante del lugar quien la señaló a ella entre los residentes.

“Estuve con mis nietos, entró gente con los vecinos, pero acuso al señor Daniel Pando haber puesto en el WhatsApp del grupo de vecinos que yo había abierto o dado autorización para que entraran los manifestantes, pero con pruebas les puedo demostrar que yo no lo hice”, manifestó este día.

Expuso que Perla de la Rosa pidió que les permitiera entrar, “pero yo como morenista no quiero lastimar al partido ni a ningún compañero de Morena, mi partido me pidió que no participara en ningún evento donde se lesionara a algún integrante morenista”.

Agregó que buscará aclarar el tema con los vecinos del fraccionamiento, donde dijo vive desde hace 20 años, y con el presidente municipal.

“Estoy en la mejor disposición de dialogar y dar por terminado este tema, pero sí les digo, quien tenga la mínima prueba que la presente, pero yo tengo las evidencia de que no hice de lo que se me señala, tengo la conciencia tranquila”, manifestó.