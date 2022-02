Niega HG atención médica a indigente; murió horas después

Ciudad Juárez.- Un hombre, al parecer indigente, falleció esta mañana luego de que el lunes por la mañana se le negara atención médica en el Hospital General, por lo que ahora vecinos que lo conocían solicitan ayuda para su funeral.

Se trata de Jorge Edmundo Pérez Canales, originario de Zacatecas, quien murió a los 60 años, al parecer por complicaciones respiratorias.

“Ayer en la mañana (10 a.m.) lo llevamos al Hospital General, porque no podía respirar, lo revisaron y dijeron que no tenía nada, que estaba bien y que solo se hacía falta comer, pero no, él sí había desayunado, les pedimos que lo tuvieran en observación, pero insistieron en que no tenía nada grave”, refirió Lucio Cruz, amigo de Jorge Edmundo, quien le prestaba una camioneta para pasar la noche y le brindaba alimento, al igual que el resto de los vecinos.

Recordó que ayer mismo le dio sueros y sopas para que recuperara fuerzas y esperar verlo mejor la mañana de este martes, sin embargo, alrededor de las 7:30 a.m. de este martes, lo encontró agonizando.

“Llamé al 911 para pedir una ambulancia, me dijeron que no había disponibles y la operadora me recomendó mejor parar una patrulla, así lo hice, pero cuando llegaron, él ya estaba muerto”, dijo.

Indico que personal de la Fiscalía ya iba a recoger el cuerpo, para luego depositar sus restos en la fosa común, sin embargo, vecinos decidieron abogar por reclamar su cuerpo y brindarle un funeral digno.

“Él siempre nos ayudaba a todos, a los de la tienda, a los vecinos en la Emiliano Zapata y otras colonias, a cambio de un taco, ropa o darle oportunidad de bañarse, no podíamos arrojarlo así nada más”, agregó.

Por ello es que solicita el apoyo de la comunidad para recabar la cantidad de 13 mil 500 pesos y cubrir los gastos funerarios, de los cuales ya tienen poco más de 4 mil.

“La funeraria Amor Eterno nos cobraba 9 mil 500, pero lo dejó en 7 mil 500 por el servicio, más los 3 mil 500 pesos del Panteón San Rafael”, explicó.

Los interesados en ayudar, puede comunicarse con Lucio Cruz, al teléfono 656-463 2276.