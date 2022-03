Niega fiscal incremento en casos de secuestro

Ciudad Juárez.— El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, aseguró que en la entidad, y específicamente en esta frontera, no han incrementado los casos de secuestro.

Dijo que en lo que va del año no se ha abierto alguna carpeta de investigación por este delito, y descartó que el caso del comerciante Rubén Salinas tenga relación con este tema.

“No han incrementado, lo que tenemos son esas llamadas de extorsión que se quedan en llamadas telefónicas, que vienen incluso de penales de diferentes lugares del país y eso es lo que tenemos, a la gente la están asustando con ese tipo de llamadas pero no tenemos secuestros”, mencionó.

Caso Salinas

El pasado jueves, Rubén Salinas Alcalá, de 43 años de edad, propietario de locales en el Mercado Reforma y sobrino de la actriz Carmen Salinas, fue privado de la libertad y su cuerpo fue localizado horas después.

La causa de muerte, de acuerdo con el resultado de la necropsia de ley, fue asfixia, dieron a conocer los investigadores de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

Un testigo de los hechos dijo a El Diario que el conductor de una camioneta tipo pickup marca GMC Sierra blanca fue interceptado por hombres armados en el cruce de las calles Toronja Roja y Draco, de la colonia El Granjero.

Ese mismo jueves fue reportado el hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en un cobertor localizado en calles de la unidad habitacional Emiliano Zapata, informó uno de los agentes de la Policía estatal que atendieron el reporte.

Salinas era el propietario de un local de venta de mascotas, artículos para mascotas y juguetes para niños en el Mercado Reforma.

No se pidió rescate, dicen

Aunque había trascendido que fue secuestrado y posteriormente se exigió a la familia el pago de varios millones de pesos a cambio de su libertad, un familiar entrevistado por este medio dijo que no recibieron ninguna llamada o mensaje.

“Hasta donde tenemos entendido no se pidió rescate, no lo podemos considerar como un secuestro porque no se dieron los hechos como tales”, dijo ayer el fiscal.

Indicó que los casos de privación ilegal de la libertad que se han registrado en la ciudad, en su mayoría, están relacionados con ajustes de cuentas; sin embargo, aclaró que no se refiere a este caso en particular.

“Yo ahorita no podría referirme a la víctima porque estamos en la investigación y no puedo decirte si la víctima tenía algún tema pendiente con alguna organización delincuencial”, añadió.