Niega Corral balaceras y ataques a la Fiscalía

Chihuahua— El gobernador del Estado, Javier Corral, negó que la noche del martes se haya dado una balacera en distintos puntos de Ciudad Juárez y que la quema de camiones fue una reacción de los grupos criminales por el operativo realizado en el Cereso estatal número tres. Añadió que existe una campaña para tergiversar lo que ocurrió en la ciudad fronteriza.

Luego de que la noche del martes se registraron hechos violentos en Juárez, ya que fueron quemados camiones y vehículos, además de que en las instalaciones de Gobierno del Estado se dieron varios disparos hacia el inmueble dejando vidrios dañados, el mandatario estatal descartó que se haya algún ataque armado en regiones de la ciudad y atribuyó la quema de unidades a una reacción de los grupos criminales, enfatizando que ya esperaban acciones en consecuencia.

“Es falso que hubo balaceras en distintas partes de Ciudad Juárez, eso también es parte de una campaña vil que tampoco tiene límites y que no repara en escrúpulos, ya no les interesa a algunos medios la seguridad de Chihuahua y la seguridad de los ciudadanos… debo decir que no hubo balaceras en Ciudad Juárez”, declaró.

“Hubo reacciones de los grupos con camiones quemados para tratar de distraer y desanimar el operativo, pero estamos preparados con un grupo de reacción. Fue un operativo totalmente controlado y planeado que se realizó durante varias horas y permanecemos ahí, continuará de manera permanente en los siguientes días”, señaló.

Dijo que este operativo se había planeado con los gobiernos de la República y Municipal desde hace varias semanas, e incluso, se previó una reacción que pudiera generar actos de violencia.

Explicó que en el operativo participaron la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación.

“Y ahí vamos a estar varios días porque el operativo es de una revisión exhaustiva. No es de un entrar y salir. Vamos a ver qué encontramos, si se movieron y escondieron teléfonos y todos vamos a estar ahí en acuerdo y coordinación con el Gobierno federal, con el Gobierno municipal de Juárez varios días y estamos preparados para cualquier reacción de los grupos como lo enfrentamos ayer”, expresó.





Califica a medios de ‘duartistas’

Durante la conferencia de prensa donde dio a conocer la información sobre los hechos recientes en el estado, el gobernador calificó a los medios de comunicación de “duartistas” y los acusó de haber difundido información falsa respecto a la reacción que tuvo su administración al ataque a los integrantes de la familia LeBaron.

Al ser cuestionado sobre la lentitud en la reacción de su Gobierno ante los hechos, Corral destacó que es falso que haya sido así y que los medios que difunden esta clase de señalamientos obedecen a intereses “duartistas”.

“Yo sé que la resistencia del duartismo pretende desvirtuar todas y cada una de nuestras actuaciones, pero no lo van a conseguir”, dijo.

Uno de los reporteros de un medio digital le insistió a Corral sobre el tema de la lentitud en la forma en que operó la administración estatal ante los hechos violentos, pero la respuesta del mandatario fue que no le respondería más preguntas. “porque ustedes todo lo desvirtúan, calumnian y difaman”, declaró ante los medios reunidos.

La primera información emitida por el gobernador respecto al asesinato de mujeres y niños en los límites de Chihuahua y Sonora se dio a través de Twitter a las 7:00 de la mañana del martes, es decir que transcurrieron alrededor de 20:00 horas desde los hechos.





Asesinato debe tener una respuesta contundente

Fue hasta la noche del mismo martes que fue emitido un comunicado con las expresiones de Javier Corral sobre el asesinato de integrantes de la familia LeBaron.

Ayer, el gobernador dijo que este asesinato debe tener una respuesta contundente del Estado Mexicano y agregó que se trató de un hecho que se sale de todos los límites.

También aseguró que están trabajando con Sonora y la Federación en las investigaciones, pues es un hecho que “nos involucra a todos, es una tragedia”, dijo.

Expuso que desde que se dio el ataque fueron movilizados equipos de seguridad y los primeros en llegar fueron parte de la Policía de la Zona Rural y que la Fiscalía General de la República es la que ha asumido el control de las investigaciones.

Respecto a la presencia del canciller Marcelo Ebrard, tiene una relevancia sobre la atención que se está dando a la situación, ya que se trata de personas de una comunidad muy arraigada en la región y que tienen un carácter binacional.

Sobre el ofrecimiento de los Estados Unidos de apoyar los trabajos de investigación y contención del crimen lo que podría hacer es frenar el tráfico de armas con el que se equipan las organizaciones criminales en México, en lugar de querer intervenir con elementos de su ejército en el territorio nacional.

“Si realmente tuvieran el deseo de proteger a sus propios connacionales pararían este tráfico de armas que constituye el arsenal con el que el crimen organizado actúa contra los mexicanos en este país”, apuntó.

“El tema más delicado es la permisividad que dan al tráfico de armas. Si realmente el presidente Trump quiere ayudar a combatir a las mafias delincuenciales, a los grupos del crimen organizado, tienen el remedio, paren en la frontera sur de los Estados Unidos con México el contrabando de armas”, enfatizó.