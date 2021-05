Niega autoridad escasez de antirretrovirales

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— De frente a las múltiples quejas de organizaciones, como Grupo Compañeros, por el desabasto de antirretrovirales para el tratamiento del VIH-SIDA, fue consultado el subdirector de Epidemiología estatal, Gumaro Barrios Gallegos, quien afirmó que hasta donde él tiene conocimiento no existe tal escasez.

“Tengo conocimiento de que los líderes de estos programas han tenido reuniones con el nivel federal, y ellos reportan que no hay ningún faltante de medicamentos”, puntualizó el epidemiólogo. Sin embargo, agrupaciones como la referida señalaron que el problema de insuficiencia de fármacos se arrastra desde 2019.

De forma previa, María Elena Ramos, directora de Grupo Compañeros en esta ciudad y una de las ocho vocales de la sociedad civil del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Conasida), afirmó que la carencia es grave, ya que la clave que usa la mayoría de los pacientes es la que no ha sido surtida a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi)

Ramos contó que el 4 de mayo sostuvieron una reunión con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el director de Insabi, Juan Antonio Ferrer, en la cual los funcionarios arguyeron que están surtidas 99 por ciento de las claves.

“Estuvimos muy enérgicamente diciéndoles que a las personas no se les puede tratar como porcentajes porque decían: ‘tenemos el 99 por ciento de las claves compradas’ y cuando preguntamos a cuántas personas no les va a llegar el medicamento no nos sabían dar las cifras”, mencionó la representante social.

Destacó que los servidores públicos reaccionaron del mismo modo cuando se les preguntó cuáles claves eran las que no estaban compradas: “Tampoco nos decían”, manifestó, y recordó que la situación con los antirretrovirales sucede desde hace dos años, y no son apoyados por parte del actual Gobierno federal.

