Niega Aduana paso de juguetes donados

Ciudad Juárez— “Fue muy grosero, hasta me aventó. No entendía que eran donaciones para los niños… pero sí acababan de pasar fayuca como si nada”, aseguró Sandra, una trabajadora social, quien denunció que, la tarde del miércoles, agentes de la Aduana Mexicana le impidieron cruzar a Ciudad Juárez juegos de mesa donados por una organización estadounidense para los niños de Anapra.

Sandra, quien pidió no ser identificada por motivos de seguridad, narró que es voluntaria de una organización, y la tarde del miércoles le pidió a su hijo ciudadano estadounidense que le ayudara a cruzar una donación de juegos de mesa, pero no le permitieron ingresarlos al país pese a que les explicó a los agentes cuál era su destino.

“Era una caja grande, realmente no traía muchas cosas. Son donaciones, es todo regalado. No son cosas chinas, son cosas que compraron por Internet y lo mandan por correspondencia. Y fue mi hijo para traerlos y a mitad del puente lo esperé, pero cuando veníamos los dos lo detienen y les expliqué que eran para regalar, pero no los dejaron pasar”, lamentó.

Dijo que al explicarles a los agentes que permanecían en ese momento en la Aduana mexicana en el puente internacional Paso del Norte, le preguntaron si su hijo era de Estados Unidos, y al decirle que sí le pidieron sus documentos.

“Le enseñé su pasaporte. Y me dijo que nada más podía pasar cinco cosas… le dije que acaban de pasar 10 mochilas de fayuca, que cómo era posible que ellos sí podían pasar y nosotros no, que llevábamos donaciones para Anapra y eran cosas regaladas, que no eran chinas y no eran para vender”, narró.

Dijo que al decirle a su hijo que se regresara y se fuera por el otro puente el agente la amenazó con que les hablaría a sus compañeros para avisarles que no los dejara pasar.

“Me enojé y le dije que hiciera lo que quisiera, que eran unos simples juegos para niños, pero que como nosotros no les pagábamos los 500 pesos que cobran… –para dejar pasar mercancías–“, confesó Sandra.

Agregó que acompañó a su hijo a regresarse a Estados Unidos y al volver a cruzar iba hablando con la presidenta de la organización social en donde colabora para narrarle lo ocurrido, cuando un agente la aventó.

“Yo venía hablando por teléfono con la presidenta de la organización, cuando el hombre me avienta. Me dijo: ¿sabía que no puede ir con el teléfono? Le dije que más respeto, por favor. Y me dijo que me estaba deteniendo y que no hacía caso, que ahí estaban las cámaras y que no podía pasar con el teléfono. Lo guardé”, narró.

Dijo que comenzaron a discutir y ella les volvió a decir que acaban de dejar pasar un cargamento y le pidió que no la aventara.

“Me dijo que si yo no sabía que me podía detener y me empezó a amedrentar. Me asusté porque le dije a mi hijo que se fuera por el otro puente y me iba a estar esperando y yo no podía hablarle por teléfono a nadie –porque le impidieron usarlo–.

Sandra compartió la nota donde los juegos fueron comprados por Internet, y dijo que por el otro puente internacional su hijo los pasó por los rayos X y no le dijeron nada. Sin embargo, denunció la agresión por parte de los agentes, quienes aseguraban que ella les estaba faltando al respeto.

Ayer se buscó una versión de la Aduana sobre el altercado, pero no se obtuvo una respuesta.