‘Ni una más’, exigen mujeres en el bordo

Ciudad Juárez.- Con la exigencia de “Ni Una Más”, Norma Laguna llegó ayer hasta el bordo del río Bravo para exigir justicia por la desaparición, trata y feminicidio de su hija, Idalí Juache Laguna, pero también para solidarizarse con las madres de mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia en su camino.

“Nuestra solidaridad con todas las mujeres víctimas de violencia, migrantes, americanas y del mundo. Ni una más”, fue el mensaje que colocó la madre juarense sobre una cruz de madera morada que ella misma instaló el año pasado frente al muro fronterizo.

Sin su hija, Norma suma hoy 5 mil 114 días de dolor, lucha y exigencia, pero también de acciones para visibilizar que los delitos contra las mujeres en esta frontera son una realidad.

“Nosotras tenemos que ser la voz de nuestras hijas, que todas las madres que tengan a sus hijas en su casa estén atentas, no importa que vayan a la tienda, a la vuelta de la esquina”, pidió la madre quien llegó hasta los límites de México con Estados Unidos con la fotografía de su hija plasmada en una playera a la altura del pecho y un cuadro con su imagen.

El 23 de febrero del 2010, fue un martes en el que a las 7:00 de la mañana salió de su casa para acompañarla a tomar un camión de transporte público hacia el entonces Centro de Readaptación Social Municipal, ubicado en la calle Barranco Azul, en el que iba a visitar a un tío.

Días antes, Idalí había olvidado un anillo en una agencia de modelos en donde trabajó haciendo un comercial, por lo que le dijo a su mamá que al salir del Cereso iba a ir por su anillo, por lo que para la madre el propietario del lugar se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición, trata y feminicidio de Idalí; sin embargo, aunque también se le relacionó con las desapariciones de otras jóvenes, en enero de 2019 las autoridades lo dejaron en libertad.

Por más de dos años Norma buscó a su hija y aunque varias veces le dijeron que fue vista en el Centro de la ciudad con hombres armados, incluso una vez con un policía, nunca existieron avances en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), y mientras tanto fue víctima de trata de personas en el Hotel Verde.

“Las mismas familias hemos investigado”, lamentó ayer la madre quien en diciembre de 2012 fue informada de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua encontraron parte del cráneo de Idalí en el arroyo El Navajo, y después de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) le confirmó que los restos sí pertenecían a su hija, Norma decidió enterrarlos.

Ayer estuvo acompañada por sus demás hijas, integrantes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y otras madres, como Carmen Castillo, mamá de Mónica Liliana Delgado Castillo, quien desapareció el 20 de diciembre de 2010 a los 18 años de edad; Consuelo López, mamá de Griselda Morúa López, desaparecida el 13 de abril de 2009 a los 16 años de edad; Olga Esparza, mamá de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009 a los 18 años de edad; y Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009 a los 17 años de edad.

“Ni una más, ni una más”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Son nuestras hijas, no mercancía”, “Hija, escucha, tu madre está en la lucha”, fueron parte de las consignas de las madres frente al río Bravo y el muro fronterizo.

“No entendemos por qué ella no está aquí, no entendemos por qué no la vemos, todavía no podemos entender eso, por qué nos la quitaron”, compartió Norma, a 14 años de haber perdido a la cuarta de sus ocho hijos. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx