‘Negocio informal’, extensión de programa Repuve: IP

Como un negocio informal calificaron líderes de la iniciativa privada la extensión en el plazo que se dio para la regularización de autos ‘chuecos’.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) coincidieron en que la entrada de vehículos usados sólo beneficia a quienes lucran con su introducción y comercialización, afectando las ventas de autos nuevos.

“Hoy en día se ha convertido en un negocio informal… Todo mundo está aprovechando el decreto para nacionalizar, en lugar de que fuera enfocado a lo que nosotros pedimos, que era legalizar todo el parque que estaba ilegal, ya que se cometían los delitos en este tipo de vehículos”, expresó Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Canaco en Juárez.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, expuso que el problema es que ahora hay más unidades que las que había antes del 19 de octubre de 2021, cuando se anunció este programa.

‘Una evidencia más de su fracaso’

“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados, sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, expresó.

Rosales señaló que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables”.

El líder de la AMDA afirmó que este nuevo anuncio de extensión por tres meses más en el decreto, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores, lo que “seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz”.

Nulifica objetivos de Semarnat

En opinión de la AMDA, el actual proceso de regularización de vehículos de desecho nulifica los objetivos planteados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el proyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el 20 de junio.

