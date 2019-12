Necesitan un hogar urgente

En una silla de ruedas estaba sentada María Eusebia Zepahua, de 38 años de edad, quien alimentaba el fuego de un calentón de leña, pensando que quizá sería la última vez que tendría un techo en donde resguardarse.

Ella junto a su familia tuvo que habilitar unas tapias abandonadas para poder darles un refugio a sus dos hijos, sin embargo, el dueño de la finca, solo le dio menos de un mes para desalojar el lugar.

Debido a que padece diabetes, hace cuatro años perdió la pierna izquierda, porque le dio gangrena; además de manera paulatina ha ido disminuyendo su visión, situación que le ha impedido trabajar, contó la mujer.

“Quien me cuida ahora es mi sobrina de 14 años, mientras mi hijo busca trabajitos para que podamos comer, lo que me puede es que tuvo que dejar la escuela para podernos ayudar, pero yo ya estoy desesperada, ahorita lo que necesito es encontrar un lugar para vivir, alguien que me preste una casa, que me ayude con ropa para vender en las segundas para poder juntar y salirme de aquí”, expresó Zepahua.

Dijo que vive con una pensión de mil 300 pesos mensuales, vende ropa que le regalan los vecinos y familiares en un mercado de segundas.

En el hogar de María Eusebia viven cuatro menores, dos de ellos son sus sobrinas, una adolescente de 14 años de edad con su bebé de siete meses.

Las ventanas y puertas de la casa están forradas con costales, madera y plástico y el patio está cercado con paletas de madera.

Nahúm Zaragoza, de 16 años, es quien se ha hecho responsable de su madre y su hermana de siete años; sin embargo debido a su edad no ha conseguido un trabajo formal, con él que pueda sostener a su familia y continuar con sus estudios.

“Mi hijo se quedó en primer semestre de preparatoria, él aún quiere estudiar pero por la situación en la que estamos no ha podido regresar a la escuela, por eso solicito la ayuda otra vez de las personas para que me apoyen con lo que puedan, mi preocupación es dónde viviremos y que mi hijo estudie para que podamos salir adelante”, manifestó Zepahua.

Si usted desea ayudar comuníquese al teléfono (656) 2-73-50-06, o acudir a la finca de la afectada, que se localiza en la calle Monte de Gambier y Monte Santa Catalina número 3437, en el fraccionamiento Parajes de San Juan, en el suroriente extremo de la ciudad.





