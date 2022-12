Necesitan personas en movilidad abrigo y zapatos

Ciudad Juárez.— Cerca de un centenar de migrantes de distintas nacionalidades que se encuentran refugiados actualmente en la iglesia cristiana Misión Guerreros de Jehová, o que acampan en su exterior, pidieron el apoyo de la comunidad para recibir ropa de abrigo y zapatos.

En huaraches, shorts y playera, María Ruiz, de 18 años de edad, aseguró que ésa era toda la ropa que tenía, al igual que su esposo y su hija, de 3 años, que sólo contaban con lo que llevaban puesto ayer.

PUBLICIDAD

“No tenemos suéter, zapatos, no tenemos nada, nada, ni pañal para ella tenemos”, dijo la sudamericana, quien llegó hace dos semanas a esta frontera y forma parte de las aproximadamente 70 personas que se encontraban ayer en la iglesia, ubicada entre la calle Dalias y el bulevar Bernardo Norzagaray, 20 de los cuales son menores de edad, principalmente entre los 3 y 10 años.

En el exterior, al menos 20 personas más aseguraron ayer que dormían a la intemperie, sobre cobijas o sillones viejos que utilizan como cama, algunos dentro de casas de campañas que les han sido donadas.

Invitan a solidarizarse

La pastora Lucía Orozco acudió ayer con otros voluntarios de una iglesia cristiana de la ciudad a llevar alimentos a los migrantes de países como Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y México que permanecen en dicha área.

“Les trajimos sopa de verduras caliente, café caliente, pan de dulce, burritos, huevo con papitas, porque sabemos que tienen hambre. Ya habíamos venido cuando estaban de aquel lado (en el campamento sobre el bordo del río Bravo), y anoche vinimos a buscarlos pero vimos muy poquitos, pero ahorita nos están diciendo que acababa de llegar el tren y que llegaron muchos”, dijo la pastora.

Los juarenses también reunieron gorros entre los asistentes a su iglesia, los cuales donaron a los migrantes más pequeños, mientras que los adultos se formaban para recibir los apoyos.

“Ellos nos reciben todo con mucho gusto, nos habían dicho que no les gusta esto, que no les gusta lo otro; bueno, a nosotros no nos han desairado nada, todo lo reciben con mucha gratitud”, aseguró.

Tras conocer las necesidades de los mexicanos y extranjeros que se encuentran actualmente varados en Ciudad Juárez debido a la permanencia de la orden de salud llamada Título 42, la pastora pidió a otros habitantes de ambos lados de la frontera que también se solidaricen con ellos.

“Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, tienen hambre, tienen frío; hay muchos niños. Si pueden traerles gorritos y guantes y venir a ayudar, porque hay mucha necesidad en ellos y se han portado superbien, inmediatamente hacen fila, no se amontonan, agradecen mucho, son muy respetuosos, muy agradecidos y muy conformes con todo lo que les traemos”, comentó.