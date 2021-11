Necesitan ayuda para María y José

Ciudad Juárez.— El Grupo de Apoyo Civil Dragones del Desierto solicita la ayuda de la ciudadanía para recolectar alimentos no perecederos, así como productos de limpieza para un matrimonio de adultos mayores que viven en una situación complicada de salud y en completo abandono.

José Luis Alcaraz Pérez y María Belem Rivera Herrera, es la pareja de adultos para los que se solicita el apoyo y que hasta el momento no se tiene señales de algún familiar que se haga cargo de ellos.

Se dio a conocer que ambos fueron ingresados el mes pasado al Hospital General por heridas graves y fueron dados de alta hace una semana; actualmente se encuentran en el interior de su domicilio, aunque está muy deteriorado.

Natalia Santos, integrante del grupo de apoyo, manifestó que fue a través de una publicación en redes sociales que se enteró de la situación de José y María, y que inmediatamente acudieron a la vivienda ubicada en la colonia 16 de Septiembre, en donde se encontraron basura y desechos, así como a la pareja en mal estado de salud.

“El señor tenía una herida en el pie porque le cayó ácido, no se le dio el tratamiento adecuado y es que se llegó hasta este extremo que está carcomido, había mucha basura, pañales, y muy mal olor que llegaba hasta la calle”, expresó Natalia.

Se informó que tras darlos de alta se buscó la opción de enviar a la pareja a un asilo para que recibieran la atención adecuada y se les brindara alimento diario, aunque finalmente tuvieron que volver a su vivienda, ya que no se logró obtener los documentos suficientes para ingresarlos a algún albergue.

“Supuestamente porque no cuentan con sus papeles, anduvimos buscando credenciales, acta de nacimiento y no se encontró nada, una persona de Bienestar estuvo al pendiente de eso, pero no pudo conseguir papeles y eso es lo que falta”, mencionó Santos.

Dragones del Desierto ha colaborado en la limpieza del hogar, así como en la donación de víveres para los adultos mayores, además el socorrista Adán Sánchez ha apoyado en la curación de las heridas que tiene José, pero señalaron que aún falta mucha ayuda para la pareja.

“Solicitamos atención porque las personas no pueden hacerse de comer, se tiene que venir a darles comida y a limpiar todos los días porque no pueden caminar, ni hacer sus necesidades y se necesita que se les limpie, y también que se le ayude al señor en su pie porque necesita curaciones diarias porque si no, no se le va a curar”, expresó Natalia.

Algunos de los productos que se piden para apoyar a José Luis Alcaraz y María Belem Rivera son sopas instantáneas, avena, agua, jugos, productos de limpieza como jabón para trastes y de manos, y desinfectante, así como sábanas y cobijas.

“Solicitamos también que servicio de Limpia nos ayude a limpiar el patio porque hay mucha basura que hemos estado recogiendo en bolsas, pero es demasiado, que se le dé atención”, se explicó.

Si usted quiere apoyar a los adultos mayores puede llamar al número 656- 609-9534 con Adán Sánchez o ingresar a la página de Facebook Grupo de apoyo Civil, Dragones del Desierto para más información.

