Necesitan 200 mp para cirugía de Andrea

Ciudad Juárez.— A los siete años de edad, la pequeña Andrea Nohemí López Palacios fue diagnosticada con neuroblastoma, enfermedad con la que lucha desde hace tres años, y con urgencia su familia solicitó el apoyo de la comunidad para costear la cirugía que necesita la pequeña.

Dicha enfermedad es un tipo de cáncer cerebral que afecta principalmente a los bebés y niños de corta edad, la mayoría de los neuroblastomas se originan en el sistema nervioso simpático, algunos crecen de forma lenta, pero otros pueden hacerlo rápidamente y propagarse a otras partes del cuerpo.

La madre de la menor, Amelia Palacios, señaló que requieren de 200 mil pesos para costear la cirugía que Andrea Nohemí necesita de manera urgente para poder salvar su vida, pero dicha cantidad ha sido muy complicada de reunir para la familia y por eso solicitaron la ayuda de la comunidad.

“Ha sido muy difícil, he hecho varios eventos para costear sus quimioterapias, pero ahorita la verdad no cuento con esa cantidad; he podido reunir 80 mil pesos con familiares y amigos”, expresó la madre de familia, quien ha realizado ventas de alimentos para poder reunir los recursos necesarios para que la pequeña Andrea Nohemí continúe con la lucha contra el cáncer.

Explicó que la menor de 10 años de edad es atendida en el Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque la niña debe ser trasladada al Hospital Ángeles para que se le haga la intervención quirúrgica, ya que en dicha unidad médica el proceso ha sido muy lento.

“Por su cáncer está muy delicada y me dicen aquí que no pueden quitarle el tumor porque no tienen las herramientas, el año pasado se operó con el doctor García Zamarrón y él le quitó dos tumores que tenía, por eso yo pido apoyo para poder costar la cantidad de 200 mil pesos para la cirugía que necesita de urgencia, por eso la voy a trasladar a Ángeles, porque me dice que necesita la cirugía ya”, dijo Amelia Palacios.

Si usted desea apoyar a Andrea Nohemí puede hacerlo a través de una transferencia bancaria al número de cuenta Banorte 4915 6694 7171 8500 o también puede comunicarse al número de teléfono (656) 341-9049 con Amelia Palacios.

