Necesita Tadeo una prótesis de pierna

Ciudad Juárez.— Juan Tadeo Ojendis Escobedo tiene 2 años de edad y padece de agenesia de manos y pie derecho y simbraquidactilia en pie izquierdo, una condición con la que siempre vivirá; sin embargo, una prótesis en su pierna le ayudará a mejorar su calidad de vida.

“Tadeo no tiene sus dos manitas, una la tiene como una pincita y la otra la tiene como un conito, una de las piernas no tiene pie y en el otro tiene sus deditos pegados, pero ése no afecta, lo que le afecta es en el que no tiene piecito y como hace mucha fuerza me dijo el especialista que le va a causar desgaste de cadera”, explicó Angélica Escobedo Sida, madre de Juan Tadeo.

Angélica es madre soltera y tiene otro hijo de ocho meses, vive en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, ubicado en el suroriente de la ciudad, y sólo cuenta con la ayuda de sus padres.

Contó que hace unas semanas renunció de una maquiladora debido a las constantes faltas y retardos que tenía por hacer los trámites que le permitirán ir a la CDMX.

Mencionó que en diciembre del año pasado habló al Hospital Shriners para Niños, de la Ciudad de México, para agendar una cita, pero en un primer momento le dijeron que sería valorado por telemedicina en el Hospital de los Ángeles para que no tuviera que ir a la ciudad. Afortunadamente, el 16 de enero se lo aceptaron; sin embargo, hubo un retraso en el trámite debido a que era necesaria una carta poder para que el padre cediera los derechos para que pudiera llevarse a cabo el trámite.

Juan Tadeo debe viajar al Hospital Shriners el próximo 11 de abril, por lo que su madre pide el apoyo de la comunidad para reunir la cantidad de 20 mil para los gastos del viaje.

“Afortunadamente me dieron la cita en el hospital, en donde le regalarán a mi hijo la prótesis; gracias a ellos mi hijo podrá tener una mejor vida, porque no me cobrarán nada por ayudarlo”, dijo la madre del menor.

Si usted quier ayudar, puede depositar a la cuenta de HSBC 4910-8970-9327-5715.