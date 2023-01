Necesita Sandra una operación de $120 mil

Ciudad Juárez.— Para Sandra Angélica Rivas Sánchez cada minuto que pasa es vital en su salud, ya que necesita con urgencia una operación con costo de 120 mil pesos para que se le retire la matriz tras ser detectada con miomas que le provocan fuertes dolores, explicó la madre de familia.

Indicó que en octubre de 2022 comenzó a tener dolores en el estómago; de inmediato acudió al médico, quien le habló sobre un posible embarazo, aunque el dolor volvió, pero esta vez con más intensidad, por lo que estuvo dos semanas internada en una clínica particular, donde le diagnosticaron miomas en el útero.

Sandra es madre de tres menores, su esposo trabaja en un taller mecánico, y mientras sus hijos acuden a la escuela, ella atiende su hogar, explicó.

Riesgo de cáncer

Mencionó que el único ingreso en su hogar es el sueldo que su esposo obtiene, lo que es poco para la cantidad que debe reunir cuanto antes, ya que conforme pasa el tiempo su salud se va agravando y el problema se puede convertir en cáncer.

“Yo pensé que podría estar embarazada, y pues me empezó a dar demasiado ardor y dolor en mi vientre y fui a un Similares porque no se me quitaba, y el doctor me dijo que me hiciera un ultrasonido porque pensaba que estaba embarazada; al día siguiente me dio un dolor muy fuerte en el estómago, me hicieron un ultrasonido vaginal y salió que tengo miomas y tumoraciones malignas”, explicó la mujer de 33 años de edad.

“Me estoy atendiendo con el doctor Ernesto Mata de la clínica Santa María; el doctor me mandó a hacer una tomografía al Centro Radiológico, y al ver todos mis estudios y la tomografía me dijo que mi operación es urgente”, añadió.

• Puede donar a través del número de tarjeta BBVA 4152 3138 4405 7070, a nombre de Sandra Angélica Rivas Sánchez

• Para más información puede comunicarse al (656) 497-2094