Necesita Jesús una prótesis de codo

Ciudad Juárez.- Jesús Armando Ramos, de 34 años, sufrió una lesión en abril de este año en el brazo derecho debido a un choque, situación que le ha impedido trabajar, y para su recuperación necesita una prótesis en el codo que le ha sido imposible adquirir debido a la falta de recursos económicos, ya que tiene un costo de 100 mil pesos.

El entrevistado comentó que además de necesitar la prótesis deberá reunir fondos para una cirugía, pues su codo está completamente dañado.

PUBLICIDAD

Ramos contó que debió usar una férula por cuatro meses, luego un cabestrillo, mientras tiene la prótesis.

Él trabajaba como conductor de transporte de personal al momento de que sucedió el choque; sin embargo, no recibió apoyo de la empresa, además de que su pareja no pudo registrarlo como derechohabiente del Seguro Social, ya que aún no tienen los cinco años conviviendo juntos, y con los servicios del IMSS-Insabi, pero el ortopedista estaba de vacaciones, mientras tenían que juntar 25 mil pesos de material, por lo que decidieron buscar de manera privada otra opinión para agilizar la obtención de la prótesis, explicó.

“Me mandaron hacer una tomografía y salió que mi codo ya no servía, y que a fuerza necesitaba la prótesis para que pudiera recuperar el 90 por ciento de movilidad”, platicó.

El afectado vive junto con su pareja en el fraccionamiento San Isidro y depende del sueldo de ella, quien trabaja como empleada en una cadena de supermercados.

Para reunir fondos la familia de Jesús tiene planeado hacer actividades iniciando el mes de octubre, por lo que están tratando de ahorrar, dijo el entrevistado.

Para más información, puede comunicarse al teléfono (656) 816-1417.