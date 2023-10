Necesita Jesús José un catéter para luchar

Ciudad Juárez.- Jesús José Sáez Morales, de 12 años, tenía siete años sin volver a un hospital, sin embargo, la leucemia aguda linfoblástica regresó desde agosto del año pasado, enfermedad que debe tratarse en Ciudad Juárez debido a que en Ascensión no tiene la posibilidad.

Fátima Morales Flores, madre del menor, comentó que viaja a esta ciudad cada 15 días para que le apliquen los tratamientos de quimioterapia que recibe gratis por parte de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia A.C. (Apanical), pero aún necesita del apoyo de la comunidad para reunir la cantidad de 30 mil pesos para que le pongan un catéter que será donado por una asociación.

PUBLICIDAD

La madre de Jesús dijo que cada vez que viajan gastan alrededor de mil 300 pesos de gasolina, además de 2 mil pesos de internamiento en el hospital donde le aplican las quimioterapias.

El menor sufre de leucemia desde el año y medio; lo superó después de los tres años, pero desafortunadamente la enfermedad volvió, contó Fátima.

Dijo que tiene dos hijos más, que sustenta también con el salario que gana su esposo en un trabajo como obrero de la construcción, y ella está dedicada a cuidar a Jesús, por lo que requieren de apoyo para reunir fondos.

‘Entre todos, de a poquito’

“Esperemos que nos ayuden con poquito para juntar esa cantidad, es para ponerle su catéter para que ya no sufra piquetes; ahorita somos nosotros y mañana pueden ser otras personas; entre todos, de a poquito, se junta la cifra”, expresó.

La familia ha organizado diversas actividades para juntar para los gastos.

“Estamos solicitando ahorita para la puesta de su catéter prácticamente en sus venitas ya no se puede porque como duran una semana internado, y no sé canalizado para su tratamiento, entonces nos dieron dos años y siete meses de tratamientos y apenas llevamos un año; me falta la mitad”, expresó Fátima.

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al (636) 111-5594.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx