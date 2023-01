Necesita con urgencia costear su operación

Ciudad Juárez.— Fue en el mes de diciembre que Yuri Guadalupe Castro Castro comenzó a sentir mucho malestar y un dolor en la parte baja del estómago, lo que la alertó de que algo en su salud andaba mal; dichas sospechas las comprobó cuando acudió al médico, quien le dio a conocer que necesita de urgencia una operación que tiene un costo de 25 mil pesos.

La madre soltera de tres hijos señaló que tiene un problema en la matriz, por lo que sufre de dolores muy intensos y sangrados constantes, y aunque necesita la operación de urgencia, no tiene los medios para recaudar los fondos que necesita, por eso solicitó el apoyo de la comunidad.

“Desde los primeros días de diciembre me empecé a sentir mal y fui al ginecólogo, pero todo lo hice por fuera porque en el Seguro me dieron la cita hasta marzo, y luego el doctor me dijo que tengo muchos miomas y está creciendo; me siento muy mal porque siempre tengo sangrado”, dijo la mujer de 37 años de edad.

Problema es serio

Castro Castro compartió que a causa del malestar optó por acudir a una clínica particular, donde le realizaron diversos estudios médicos y le alertaron de que su problema es serio.

Según señaló la madre de familia, al acudir al Hospital General de Zona #35 del IMSS y mostrar los estudios fue ignorada.

“La matriz está creciendo y dijo el ginecólogo que eso se podía hacer cáncer si no me la quitaba, pero fui al Seguro y no me hicieron caso”, explicó.

Detalló que trabaja en una maquiladora desde hace un año para sacar adelante su hogar y a sus hijos de 20, 19 y 15 años de edad, y a pesar de que ha sido complicado laborar por los sangrados abundantes que tiene desde hace un mes, debe asistir para obtener los recursos.

¿Desea ayudar?

• Puede hacerlo a través de una trasferencia al número de cuenta HSBC 4213 1661 4836 1433

• Para más información puede comunicarse al número de teléfono (656) 553-4528