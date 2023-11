Necesita cirugía de corazón

Ciudad Juárez.- Sin trabajo y sin recursos económicos, Yahaira pidió el apoyo de la comunidad fronteriza para poder operar a Debanhi, su hija de 3 años, quien tiene un defecto cardiaco y necesita una operación urgente.

Hace ocho años Yahaira y su familia se mudaron a Saltillo, Coahuila, en busca de una vida mejor, pero después de que ella sufriera violencia de género hace una semana todos regresaron a Ciudad Juárez, en donde busca el apoyo para poder salvar a la segunda de sus tres hijas.

“Debanhi nació a los cinco meses, cuando ella nació se nos complicó mucho porque tanto ella como yo nos estábamos muriendo, entonces los doctores del Hospital del Niño de Saltillo, Coahuila, que son los que me la atendieron, me dijeron que ella tiene dos conductos abiertos en su corazón. El cardiólogo, de allá me dijo que ya necesita la cirugía, porque tiene conducto arterioso persistente”, explicó la madre de 23 años.

“Me comentó el cardiólogo que necesita dos taponcitos que le tapan los conductos que tiene abiertos, pero que cada uno sale como en 80 mil pesos y realmente yo no tengo ese dinero”, dijo.

Para mayor información puede comunicarse al (844) 327-5724.