Necesita ayuda en su lucha contra el cáncer

Ciudad Juárez— Con tres hijos que son su motivación ante la adversidad, la familia Rodríguez Ramírez atraviesa una difícil lucha contra el cáncer. Justo antes del Día del Padre del pasado 2020, José Carlos, de 26 años, fue diagnosticado con leucemia; hoy lucha poniendo el ejemplo a sus niños.

Del lado de su esposa Guadalupe, de 25, quien no lo deja en esta batalla, prevalece en tratamientos para seguir sanando y compartir más con sus pequeños de cuatro años, dos años y cinco meses. Si bien la voluntad no ha sido impedimento, la situación económica no es la mejor para ellos.

Ahora que requieren más de 50 mil pesos para un urgente trasplante de médula ósea, organizan una kermés para juntar los fondos, por lo que apelaron a la solidaridad social para salir adelante y evitar –practicando la intervención a la brevedad– que pueda ocurrir una recaída en su salud.

Dos semanas antes de recibir su diagnóstico, José Carlos, que entonces sufría un agudo dolor abdominal, perdió su empleo, pero no sus ganas de trabajar, puesto que aun así comenzó a vender hamburguesas los fines de semana junto a su cónyuge para que nunca faltara el pan en la mesa.

Pero, aunque se sometió a múltiples quimioterapias, la patología mostró unas fuertes mutaciones que recientemente lo llevaron a hospitalizarse y se encuentra convaleciente. Por ello, antes de que se complique más la situación, buscarán que se le practique pronto la cirugía.

Este próximo sábado 12 de junio llevarán a cabo una venta de hamburguesas, gorditas, tamales, aguas frescas, papas locas, tostilocos, marranitas, chilindrinas y más, contó Guadalupe. Detalló que se tendrá una exhibición de carros, un show de payasos y la presencia de practicantes del boxeo.

El evento será en el parque Los Alcaldes, en la colonia del mismo nombre, ubicado frente a la iglesia Santo Tomás a partir de las 17:00 horas. Mientras se hacen los preparativos para realizarlo, informó que habilitaron el número de cuenta 012 164 00459708316 9, de BBVA, para donativos.

Aquellos que gusten contactarse directamente con ellos, pueden hacerlo marcando al número (656) 825-4060, donde los atenderá de manera directa. De frente a lo expuesto, agradeció de antemano el interés de los juarenses que de buen corazón les faciliten su solidaridad.

